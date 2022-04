7 Angebote im PS Store für PS4 und PS5 für Multiplayer-Fans – 634 Stunden Spielspaß

Der Frühjahrssale im PSN neigt sich dem Ende zu. Doch gerade Multiplayer-Fans bekommen hier einiges an neuen Spielen, die mindestens die Zeit bis zum nächsten Sale überbrücken! Denn laut einer Webseite stecken in den 7 Titeln 634 Stunden Spielspaß.

In Multiplayer-Spielen mit Freunden Zeit verbringen, ist immer ein besonders spaßig. Vor allem, da ihr so gemeinsam was zusammen unternehmen könnt, selbst wenn weite Entfernungen zwischen euch liegen. Im PS Store gibt es aktuell eine ganze Reihe von Spielen, die ihr mit euren Freunden angehen könnt. Hier findet ihr sieben Empfehlungen.

Was ihr zu den Frühjahrs-Angeboten wissen müsst

Wie lange gehen die Angebote? Das Angebot endet am 28. April, 07:59 Uhr.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Mit Mehrspieler-Titeln könnt ihr so gut wie unbegrenzt Spielspaß haben. Allerdings ist auch da natürlich irgendwann die Luft raus. Die Spielzeitangaben hier beziehen sich auf die Informationen der Webseite Howlongtobeat und geben an, wie viel Zeit die Spieler im Durchschnitt mit den einzelnen Titeln verbracht haben.

Dabei nimmt alleine „Ark: Survival Evolved“ mehr als die Hälfte dieser Zeit ein.

Das müsst ihr beachten: Als PS5-Nutzer könnt ihr dank der Abwärtskompatibilität auch PS4-Spiele spielen. Die Rabatte beziehen sich zudem auf die Ersparnis für alle Nutzer. PS-Plus-Mitglieder können manchmal gar noch zusätzlich sparen.

Ark: Survival Evolved

Genre: Survival | Entwickler: Studio Wildcard | Release-Datum: 29. August 2017 | Spielzeit: 362 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Ark: Survival Evolved macht den Kindheitstraum vom mit Laserwaffen ausgerüsteten Dino wahr! In dem Survival-Spiel werdet ihr nämlich in eine hochtechnisierte Welt geworfen, in denen ihr die Riesenechsen zähmen und für eure Zwecke einsetzen könnt. Der Zweck ist im Regelfall, die Basen anderer Spieler zu attackieren oder die davon abzuhalten, eure eigene auszuheben.

Für wen lohnt sich das Spiel? Hier seid ihr richtig, wenn ihr Basenbau mögt und gemeinsam mit Freunden Dinosaurier zähmen wollt! Denn Ark: Survival Evolved bietet ein durchaus einzigartiges Survival-Erlebnis. Wenn ihr auf einen öffentlichen Server geht, solltet ihr zudem Interesse an PvP mitbringen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Ark: Survival Evolved ist derzeit 67 Prozent reduziert und kostet nur noch 9,89 Euro.

Among Us

Genre: Partyspiel | Entwickler: Innersloth | Release-Datum: 14. Dezember 2021 | Spielzeit: 18 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In Among Us funktioniert PvP ein wenig anders. Denn anstatt einfach wie wild aufeinander loszugehen, müsst ihr die anderen Spieler beobachten und herausfinden, wer überhaupt euer Feind ist, der die Besatzung eures Raumschiffes umbringen will. Außer ihr seid selbst einer der Verräter. Dann müsst ihr die anderen Spieler möglichst unerkannt aus dem Weg räumen. Doch wenn die euch nach einem Mord entdecken, ist es aus!

Für wen lohnt sich das Spiel? Among Us ist etwas für Fans von Social-Engineering. Denn ihr müsst hier euer Kommunikationsgeschick unter Beweis stellen, um eure Mitspieler von eurer Meinung zu überzeugen und gleichzeitig natürlich auch herausfinden, wer lügt und wer die Wahrheit sagt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Among Us gibt es dank einem Rabatt von 20 Prozent derzeit bereits für 3,19 Euro.

Hell Let Loose

Genre: Ego-Shooter | Entwickler: Black Matter | Release-Datum: 5. Oktober 2021 | Spielzeit: 22 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In Hell Let Loose schlagt ihr Multiplayer-Gefechte, die bekannten Schlachten aus dem zweiten Weltkrieg nachempfunden sind. Insgesamt treten dabei 100 Spieler in jedem Match gegeneinander an. Aufgeteilt in zwei Teams bestehend aus je 50 Personen. Entsprechend könnt ihr euch hier auf überaus große Konfrontationen einstellen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Damit eignet sich der Titel gerade für all jene, die eine dichte Kriegsatmosphäre virtuell erleben wollen und nicht nur kleine Geplänkel zwischen einer Handvoll-Spieler, die sich einfach nur thematisch an den zweiten Weltkrieg anlehnen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Hell Let Loose kauft ihr derzeit 30 Prozent günstiger für 27,99 Euro.

The Elder Scrolls Online

Genre: MMORPG | Entwickler: Zenimax Online | Release-Datum: 9. Juni 2015 | Spielzeit: 151 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Mit The Elder Scrolls Online könnt ihr endlich ganz Tamriel, die Welt aus der berühmten Rollenspiel-Serie, erkunden. Und wie auch in den Singleplayer-Titeln könnt ihr in TESO selbst entscheiden, wie ihr euren Charakter spielt. Nicht nur durch die Klassenwahl, sondern auch dadurch, welche Quests ihr in der Welt erlebt.

Für wen lohnt sich das Spiel? The Elder Scrolls Online lohnt sich paradoxerweise nicht nur für Multiplayer-Fans, sondern auch für Freunde von Singleplayer-Spielen. Denn einen großen Teil des Contents könnt ihr auch alleine erleben. Wer auf MMORPGs steht, bekommt hingegen das komplette Paket. Von einer ausführlichen Story, über PvP bis hin zu Dungeons.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: The Elder Scrolls Online ist 70 Prozent gesenkt, wodurch ihr für das SPiel nur noch 5,99 Euro zahlt.

Monster Hunter: World

Genre: Action-RPG | Entwickler: Capcom | Release-Datum: 26. Januar 2018 | Spielzeit: 48 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In Monster Hunter: World ist der Name Programm. Immer wieder zieht ihr hier in die Welt, um gewaltige Monster zu erledigen. Mit kleineren Gegnern müsst ihr euch dabei so gut wie gar nicht rumprügeln. Der Fokus liegt klar auf den Bosskämpfen. Die bleiben zudem nicht nur durch die verschiedenen Designs und Verhaltensmuster abwechslungsreich, sondern auch durch die euch komplett freistehende Waffenwahl, die sich alle unterschiedlich spielen lassen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr sehr viel Zeit mit einem Spiel verbringen wollt und gleichzeitig auf herausfordernde Kämpfe steht, seid ihr hier richtig. Denn nicht nur dreht sich alles darum, immer bessere Ausrüstung aus Monsterteilen herzustellen, die Giganten sind auch überaus wehrhaft!

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Monster Hunter: World kostet euch nur noch 14,99 Euro und ist damit 25 Prozent günstiger als sonst.

Conan: Exiles

Genre: Survival | Entwickler: Funcom | Release-Datum: 8. Mai 2018 | Spielzeit: 28 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In Conan: Exiles werdet ihr in die Welt von Conan der Barbar geworfen und müsst überleben. Den berühmten Barbaren seht ihr dabei aber nur kurz und ihr und eure Mitspieler seid auf euch alleine gestellt. Ihr müsst Wasser und Nahrung finden, eine Basis aufbauen und euch natürlich auch gegen Angriffe von anderen Spielern wehren.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wegen seines einzigartigen Endzeit-Fantasy-Setting lohnt sich das Spiel nicht nur für Conan-Fans, sondern auch jene, die mal wieder etwas Abwechslung im Survival-Genre suchen. Dazu solltet ihr aber nicht nur am gemeinsamen Bauen, sondern auch PvP Spaß haben. Denn die Welt ist gnadenlos.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Der Einstieg in Conan: Exiles ist derzeit 60 Prozent günstiger. Derzeit kostet das Spiel nur noch 19,99 Euro.

Guilty Gear Strive

Genre: Prügelspiel | Entwickler: Arc System Works | Release-Datum: 11. Juni 2021 | Spielzeit: 5 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Guilty Gear Strive ist ein klassischer 2D-Prügler, in dem ihr in Zweikämpfen Combos aneinanderreiht und Spezialattacken ausführt, um euren Kontrahenten zu besiegen. Es zeichnet sich dabei vor allem durch seinen extrem abwechslungsreichen Cast an Charakteren aus, die alle unterschiedliche Fähigkeiten besitzen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Guilty Gear Strive bietet ein extrem spannendes und tiefes Kampferlebnis für Veteranen, ist aber auch für Einsteiger zugänglich. Gerade Dinge wie der Combo-Maker-Modus helfen ungemein. Denn so könnt ihr Combos ganz nach euren Bedürfnissen anpassen und üben.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Für Guilty Gear Strive zahlt ihr derzeit nur noch 38,99 Euro. Ein Rabatt von 35 Prozent.

Was kommt in Zukunft?

Wenn ihr wissen wollt, auf welche Multiplayer-Spiele ihr euch in Zukunft freuen könnt, dann werft einen Blick in die Liste mit den wichtigsten Shooter-Releases für alle Plattformen, die noch im Jahr 2022 anstehen!