Neues Angebot der Woche im PS Store: Schnappt euch jetzt Outriders 25% günstiger

Ihr solltet euch Outriders anschauen, wenn Dinge wie Loot-Spirale, Skill-Trees oder Builds in Shootern euer Herz schneller schlagen lassen und wenn ihr generell auf Shooter und starken Story-Fokus steht. Doch auch, wer primär Spiele wie Diablo bevorzugt, doch Shootern nicht abgeneigt ist, könnte hier durchaus seinen Spaß haben. Denn Builds, Loot und Charakter-Optimierung sind in Outriders ebenso wichtig.

Outriders ist ein Story-lastiger Third-Person Loot-Shooter mit RPG-Mechaniken von People Can Fly. Der Titel ist in einem SciFi-Setting angesiedelt und kann auch im Koop gespielt werden. Outriders wird dabei unter anderem mit Spielen wie Destiny, The Division oder Gears of War, verstärkt aber auch mit Diablo verglichen.

Was kostet Outriders als Angebot der Woche? Als Angebot der Woche kostet die Standard-Fassung von Outriders aktuell 52,49 € statt 69,99 €. Ihr spart also 25 % im Vergleich zum regulären Preis im PS Store.

