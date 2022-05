PS Store: Aktuell gibt es 7 spannende Spiele für PS4 und PS5 im Angebot, die kaum wer kennt

Im Gegensatz zur Golden Week selbst, habt ihr für die Angebote zu den japanischen Feiertagen gleich zwei Wochen Zeit! Auch diese Woche könnt ihr spannende Spiele abgreifen!

Die Golden Week neigt sich dem Ende zu, doch zum Abschluss habt ihr noch einmal ein paar Tage Zeit, von spannenden Deals zu profitieren! Und nicht alle guten Spiele, die ihr aktuell günstig bekommen könnt, sind allseits bekannt! Deswegen findet ihr hier eine Reihe von richtigen Geheimtipps!

Was ihr zu Golden-Week-Angeboten wissen müsst

Wie lange gehen die Angebote? Das Angebot endet am 12. Mai, 07:59 Uhr.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Damit ihr wisst, wie viel Zeit ihr mit den hier genannten Spiele in etwa verbringen könnt, findet ihr zu jedem eine Spielzeitangabe basierend auf den Angaben der Webseite Howlongtobeat.

Das müsst ihr beachten: Als PS5-Nutzer könnt ihr dank der Abwärtskompatibilität auch PS4-Spiele spielen. Die Rabatte beziehen sich zudem auf die Ersparnis für alle Nutzer. PS-Plus-Mitglieder können manchmal gar noch zusätzlich sparen.

Persona 4 Arena Ultimax

Genre: JRPG | Entwickler: Arc System Works | Release-Datum: 24. September 2021 | Spielzeit: 10 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Persona ist vor allem für seine JRPG-Reihe bekannt, allerdings gibt es mit Persona 4 Arena Ultimax auch einen Prügelspielableger, der die Geschichte von Persona 4 fortsetzt. Aufgrund des Genrewechsels müsst ihr hier jedoch Combos ausführen und schnelle Reflexe bieten, als bequem rundenbasiert taktieren zu können.

Für wen lohnt sich das Spiel? Hier sind also nicht nur Persona-Fans richtig, sondern auch all jene, die ein spannendes Prügelspiel suchen. Denn hier bekommt ihr einen weiteren Titel in der Art von Guilty Gear und Dragonball FighterZ.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Persona 4 Arena Ultimax ist aktuell 30 Prozent reduziert. Während den aktuellen Angeboten zahlt ihr hier nur noch 20,99 Euro.

Ys IX: Monstrum Nox

Genre: JRPG | Entwickler: Nihon Falcom | Release-Datum: 5. Februar 2021 | Spielzeit: 27 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Ys erzählt die Geschichte von Adol Christin, der im neunten Teil verflucht und in ein Monstrum verwandelt wird, das andere Monster verbannen kann. Jetzt muss er die Schattenwelt Grimwald Nox aufhalten, die die echte Welt bedroht.

Für wen lohnt sich das Spiel? Hier werden die Tugenden der langjährigen Reihe fortgesetzt und das System des Vorgängers Lacrimosa of Dana weiter ausgebaut. Ihr steuert in den Echtzeit-Kämpfen mehrere Charaktere gleichzeitig, zwischen denen ihr per Knopfdruck wechseln könnt. Dabei hat allerdings jeder seinen eigenen Spielstil. Damit ist es perfekt geeignet, wenn ihr Echtzeitkämpfe mit Taktik sucht und nicht nur blind drauf losschlagen wollt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Ys IX: Monstrum Nox bekommt ihr schon für 38,99 Euro, da es bei den aktuellen Angeboten um 35 Prozent reduziert ist.

Fairy Tail

Genre: Action | Entwickler: Gust | Release-Datum: 13. August 2020 | Spielzeit: 23 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Fairy Tail basiert auf dem gleichnamigen Manga. Hier erlebt ihr nicht nur einige der beliebtesten Kapitel der Vorlage, sondern auch komplett neue Episoden rund um Natsu und die titelgebende Gilde von Drachentötern, Magiern, Beschwörer und Formwandlern.

Für wen lohnt sich das Spiel? Das Spiel setzt auf Echtzeitkämpfe in 3D-Arenen, in denen ihr die verschiedenen Magiearten einsetzt, um euch gegen eure Gegner zu behaupten. Dabei könnt ihr zwischen zahlreichen der bekannten Anime-Charaktere wählen und parallel dazu noch eure eigenen Gilde aufbauen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Fairy Tail ist 34 Prozent reduziert und kostet derzeit nur noch 46,19 Euro statt 69,99 Euro.

Monark

Genre: JRPG | Entwickler: Lancarse | Release-Datum: 25. Februar 2022 | Spielzeit: 42 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Monark wird aufgrund seines Settings häufig mit der Persona-Reihe verglichen. Denn auch hier dreht sich alles darum, dass ihr einmal die Schule erkundet und so eine gewisse Art Alltag habt, während ihr in der sogenannten Otherworld den Kampf gegen Dämonen aufnehmt. Je nachdem, wie ihr euch im typischen Alltag verhaltet, ändert sich zudem auch die Geschichte.

Für wen lohnt sich das Spiel? In den rundenbasierten Kämpfen selbst kommen vor allem Taktiker auf ihre Kosten. Denn hier müsst ihr genau planen, welche Fähigkeiten ihr mit eurer Gruppe einsetzt, um die Dämonen zu besiegen. Besonders interessant ist dabei die Madness. Wenn ihr die aktiviert, teilt ihr im Kampf eine Weile besonders heftig aus. Allerdings attackiert ihr solange nicht nur eure Feinde, sondern auch eure Verbündeten.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Derzeit könnt ihr beim Kauf von Monark 20 Prozent sparen, wodurch euch das Spiel nur noch 47,99 Euro kostet, statt 59,99 Euro.

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel

Genre: JRPG | Entwickler: Nihon Falcom | Release-Datum: 29. Januar 2016 | Spielzeit: 60 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Trails of Cold Steel gehört zu der Trails-Serie, die bei Kennern im Westen einen sehr hohen Stand genießt. Hier erlebt ihr den Machtkampf zwischen den Adligen und den Reformisten im erebonischen Imperium, der an der Schwelle zum Bürgerkrieg steht.

Für wen lohnt sich das Spiel? Gerade Story-Fans sind bei der Trails-Reihe gut aufgehoben. Allerdings werdet ihr so einiges an Zeit mitbringen müssen, wenn ihr euch hier reinfinden wollt. Denn die Reihe ist nicht gerade dafür bekannt, kurz zu sein.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Trails of Cold Steel kostet euch dank des aktuellen Rabatts nur noch 15,99 Euro. 60 Prozent weniger als der übliche Preis von 39,99 Euro.

Sakura Wars

Genre: Action | Entwickler: Sega | Release-Datum: 12. Mai 2020 | Spielzeit: 21 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Sakura Wars ist keine neue Serie. Der erste Teil erschien bereits 1996! Der gleichnamige neueste ist hingegen relativ modern. Hier bekommt ihr ein spannendes Steampunk-Setting zur Taisho-Zeit Japans, die heutzutage wohl am ehesten dafür bekannt ist, dass auch Demon Slayer in dieser Epoche spielt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Das Spiel unterteilt sich in zwei Abschnitte: In einem erkundet ihr eine Nachbildung von Ginza in Tokio und redet mit Charakteren. Die Kämpfe hingegen laufen separat ab. Hier schwingt ihr euch in einen Mecha und verprügelt in Echtzeit eure Gegner. Also ideal für alle Fans von Kämpfen mit gewaltigen Kampfrobotern!

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Sakura Wars ist während den Angeboten 70 Prozent reduziert. Hier zahlt ihr nur noch 17,99 Euro.

Kill La Kill – IF

Genre: Prügelspiel | Entwickler: A+ Games | Release-Datum: 26. Juli 2019 | Spielzeit: 4 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In Kill La Kill – IF spielt ihr eine alternative Version der Story des Anime durch, in dem Kleidungsstücke die Weltherrschaft an sich reißen wollen. Klingt abgedreht? Ist es auch! Allerdings weiß Kill La Kill das und nimmt sich deswegen selbst nicht ganz ernst. Wo sonst gibt es eine Gruppe von Nudisten-Rebellen?

Für wen lohnt sich das Spiel? In Sachen Gameplay bekommt ihr actionreiche Prügeleien in 3D-Arenen geliefert. Und die lassen sich sehen, wenn ihr den Stil von anderen Arc System Works Spielen wie etwa Dragonball FighterZ oder Guilty Gear mögt. Nur, dass ihr hier eben noch eine Dimension weiterdenken müsst.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Kill La Kill – IF kostet euch dank eines Rabattes von 50 Prozent derzeit nur noch 9,99 Euro.

Mehr Golden-Week-Angebote

Neben diesen sieben Spielen gibt es noch zahlreiche weitere, die sich lohnen! Eine Reihe von im aktuellen Angebot besonders günstigen Spielen, die sich primär durch ihre Geschichte auszeichnen, findet ihr in einer weiteren Liste!