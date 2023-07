Nur am Amazon Prime Day: PS5 mit 2. Controller 100€ günstiger

Dieses Angebot gibt’s nur hier: PS5 Disc Edition im Bundle mit einem zusätzlichen Controller zum lächerlich günstigen Preis.

Im Normalfall kostet die PS5 in der Disc Edition 549€. Am Amazon Prime Day bekommt ihr jetzt ein Bundle aus der Konsole zusammen mit zwei Controllern für nur 519€. Ihr spart nicht nur auf die UVP der PS5, sondern auch noch zusätzliche 70€ für einen zweiten Controller. Damit steht euren Gaming-Sessions mit eurem Freund oder Partner nichts mehr im Weg.

PS5 kaufen am Prime Day

Die PS5 ist die neueste und beste Konsole von Sony, die euch ein unvergleichliches Spielerlebnis bietet. Mit der PS5 könnt ihr Spiele in atemberaubender Grafik und flüssiger Performance genießen, die euch in eine andere Dimension entführen.

Mit dem zweiten Controller, den ihr im Bundle kriegt, könnt ihr viele Spiele im Couch Multiplayer-Modus zocken. Das heißt, ihr könnt es euch mit eurem Freund oder Partner vor dem Fernseher gemütlich machen und gemeinsam oder gegeneinander spielen.

Es gibt viele tolle Couch Multiplayer-Spiele für die PS5, die für jeden Geschmack etwas bieten. Wie wäre es zum Beispiel mit einem kooperativen Abenteuer wie It Takes Two, bei dem ihr als Paar zusammenarbeiten müsst, um eure Beziehung zu retten? Kickt euch in FIFA 23 zum Sieg, dem neuesten Teil der beliebten Fußballsimulation. Oder ihr stellt euch der Herausforderung, in Overcooked leckere Gerichte in verrückten Küchen zu zaubern. Für jeden Geschmack ist etwas dabei!

Wie immer am Prime Day braucht ihr eine aktive Prime-Mitgliedschaft. Wenn ihr keine habt, dann könnt ihr Amazon Prime hier 30 Tage kostenlos testen und sofort von den exklusiven Rabatten profitieren.

Kein Angebot verpassen

In unserem Live-Ticker zum Amazon Prime Day 2023 halten wir euch über die besten Angebote während der zweitägigen Rabattschlacht auf dem Laufenden. Schaut rein, um nichts zu verpassen.

Behaltet außerdem immer unsere Deal-Übersicht im Auge, wenn ihr euch für spannende Gaming- und Hardware-Angebote interessiert. Hier zeigen wir euch nämlich jeden Tag, wo ihr die besten Rabatte findet und welche Sales sich wirklich lohnen. Schaut vorbei!