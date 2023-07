Nintendo Switch OLED + Zelda: Tears of the Kingdom: Bestpreis für die Special Edition am Prime Day

Nicht zu fassen! Amazon haut die Nintendo Switch OLED im Zelda-Design im Bundle mit Tears of the Kingdom zum Tiefstpreis raus.

Nintendo- und Zelda-Fans, aufgepasst: Hier kommt ein Hammer-Angebot für euch: Die Nintendo Switch OLED in der neuen Zelda: Tears of the Kingdom-Edition inklusive Spiel gibt’s am Prime Day 2023 für nur 349,99€. Das ist ein Knaller-Preis, denn ihr spart 89,99€ gegenüber dem normalen Preis von 439,98 Euro. Nur hier gibt’s die Switch im speziellen Zelda-Design.

Nintendo Switch OLED zum Tiefstpreis

Die Nintendo Switch OLED ist die neueste Version der genialen Hybrid-Konsole, die ihr sowohl am Fernseher als auch unterwegs zocken könnt. Sie hat einen 7-Zoll-OLED-Bildschirm mit krassen Farben und hohem Kontrast, einen neuen LAN-Anschluss für eine stabile Internetverbindung im TV-Modus und 64 GB internen Speicherplatz. Die Special Edition im Zelda-Stil gibt es exklusiv nur in diesem Bundle.

Zelda: Tears of the Kingdom ist die lang ersehnte Fortsetzung von Breath of the Wild, die im Mai 2023 erschien. In diesem mega Abenteuer müsst ihr Hyrule vor einer neuen Gefahr retten, die aus dem Schloss aufsteigt. Erkundet eine riesige offene Welt, löst Rätsel, kämpft gegen Feinde und entdeckt die Geheimnisse der Vergangenheit.

Dieses Bundle ist ein echtes Schnäppchen für alle Nintendo-Fans und Zelda-Liebhaber. Aber ihr müsst schnell sein, denn das Angebot gilt nur am Prime Day und nur solange der Vorrat reicht. Um vom Prime Day zu profitieren, benötigt ihr ein aktives Prime-Abo. Hier könnt ihr Amazon Prime 30 Tage kostenlos testen und sofort sparen.

