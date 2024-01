Preisfehler bei Amazon? 4K-TV von Sony mit etlichen Top-Eigenschaften im Angebot

Dieser 4K-TV ist wirklich eine unglaubliche Wahl für Gamer. Nutzt jetzt das befristete Angebot bei Amazon und startet in neue Abenteuer.

Der Sony BRAVIA ist ein hochmoderner 50-Zoll-Fernseher. Er besitzt viele Attribute, die sich vor allem für Gamer lohnen. Dank 120Hz ALLM + VRR erlebt ihr flüssiges Spielabläufe auf hohem Niveau. Durch seiner Full Array LED-Technologie und 4K HDR-Bildqualität taucht ihr tiefer ins Geschehen ein und auch eure Lieblingsserien erstrahlen im neuen Glanz. Spart jetzt 24% und bezahlt nur 799€ statt 1049€.

Darum ist der 4K-TV von Sony eine exzellente Wahl

Dieser Fernseher verfügt über eine Bildwiederholfrequenz von 120Hz, was ihn ideal für die Wiedergabe von schnellen Action-Szenen und Gaming-Inhalten macht. Natürlich solltet ihr bedenken, dass nicht jedes Spiel 120Hz unterstützt, aber dennoch werdet ihr den Unterschied bemerken und aus den Vorteilen profitieren. Unter anderem verfügen Spiele wie Rocket League oder das neue Prince of Persia: The Lost Crown diesen FPS-Modus.

Dank der VRR-Technologie laufen eure Spiele noch flüssiger ab. Stellenweise kann es bei grafikintensiven Spielen zu Schwankungen der Bildrate kommen. Leider könnte es dabei stottern, wodurch der Spielfluss massiv gestört wird. Die VRR-Technologie verhindert dies und kann sogar die intensivsten Veränderungen der dynamischen Bildwiederholungsrate ausgleichen. Was einen guten TV ausmacht, könnt ihr übrigens hier erfahren.

Ansonsten ist der Sony BRAVIA mit Google TV und Smart TV-Funktionen ausgestattet, die es euch ermöglichen, auf etliche Streaming-Dienste zuzugreifen.

Ein weiterer positiver Nebenaspekt ist seine Kompatibilität mit Alexa sowie exklusive PS5-Features. Dies bedeutet, dass ihr den Fernseher problemlos in euer Smart Home-System integrieren können und gleichzeitig spezielle Funktionen für die PlayStation 5 nutzen könnt. Die 24 + 12 Monate Garantie unterstreicht zudem die Qualität und Zuverlässigkeit dieses Geräts.

