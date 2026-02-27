Pokémon GO Tour 2026: Alle Inhalte von Tag 1 – Was passiert am Samstag?

Die Pokémon GO Tour 2026 steht an. MeinMMO zeigt euch, welche Inhalte euch am ersten Tag des großen Events erwarten.

Wann startet die GO Tour 2026? Das Event beginnt am Samstag, dem 28. Februar 2026 um 10:00 Uhr. Bis 18:00 Uhr laufen die Inhalte des ersten Tages. Am Sonntag, dem 1. März 2026 geht es im selben Zeitraum dann mit dem 2. Tag weiter.

Wie immer bei den großen Events gibt es dabei rotierende Monster und auch Raid-Bosse, die zu bestimmten Zeiten im Spiel aktiv sind. Wir zeigen euch in der folgenden Übersicht, wann welche Inhalte im Spiel aktiv sind.

Alle Inhalte vom Samstag ohne Ticket

Welche Monster feiern ihr Shiny-Debüt? Bei der GO Tour können Gramokles, Clavion und Resladero erstmals als Shiny erscheinen. Bei Clavion und Resladero ist die Chance zudem noch erhöht.

Gramokles findet ihr in 1-Sterne-Raids, Clavion und Resladero könnt ihr aus 10-km-Eiern ausbrüten.

Welche Monster gibt es in Raids? Am ersten Tag des Events sind die folgenden Monster in Raids und warten darauf, von euch herausgefordert und besiegt zu werden. Für die Teilnahme an den Raids benötigt ihr kein Event-Ticket.

1-Sterne-Raids:

  • Pikachu mit Kalems Kappe*
  • Pikachu mit Serenas Hut*
  • Gramokles*

5-Sterne-Raids:

  • Xerneas*
  • Yveltal*

Mega-Sterne-Raids:

  • Mega-Sarzenia*
  • Mega-Glurak X* und Mega-Glurak Y* (10:00 bis 11:00 Uhr)
  • Mega-Tauboss* (11:00 bis 12:00 Uhr)
  • Mega-Knakrack* (12:00 bis 13:00 Uhr)
  • Mega-Guardevoir* und Mega-Galagladi* (13:00 bis 14:00 Uhr)
  • Mega-Kangama* (14:00 bis 15:00 Uhr)
  • Mega-Bisaflor* und Mega-Turtok* (15:00 bis 16:00 Uhr)
  • Mega-Lucario* (16:00 bis 17:00 Uhr)
  • Mega-Latias* (17:00 bis 18:00 Uhr)

Super-Mega-Sterne-Raids:

  • Mega-Dragoran*

Die beiden kostümierten Pikachu können einen von Pokémon X oder Pokémon Y inspirierten Spezialhintergrund haben. Xerneas kann den Spezialhintergrund von Pokémon X, Yveltal von Pokémon Y besitzen.

Alle Pokémon aus Mega-Raids können zudem einen Spezialhintergrund haben, der passend zum Thema Mega-Entwicklung ist.

Welche Monster gibt es in den Habitaten? Auch bei der diesjährigen GO Tour gibt es Habitate, die stündlich wechseln und euch verschiedene wilde Pokémon mitbringen. Der Zeitplan für die Habitate sieht dabei wie folgt aus:

Habitat und UhrzeitPokémon
Zentral-Dorf
10:00 bis 11:00 Uhr 		Bisasam*
Taubsi*
Evoli*
Geckarbor*
Trasla*
Igamaro*
Scoppel*
Dartiri*
Mähikel*
Coiffwaff (Zottelform)*
Parfi*
Flauschling*
Eguana*
Dedenne*
eF-eM*
Berg-Landsitz
11:00 bis 12:00 Uhr		Glumanda*
Sichlor*
Evoli*
Flemmli*
Absol*
Fynx*
Leufeo*
Pam-Pam*
Coiffwaff (Zottelform)*
Psiau*
Rocara*
Paragoni*
Irrbis*
Arktip*
eF-eM*
Küsten-Labor
12:00 bis 13:00 Uhr		Schiggy*
Evoli*
Hydropi*
Froxy*
Coiffwaff (Zottelform)*
Iscalar*
Bithora*
Algitt*
Scampisto*
Balgoras*
Amarino*
Viscora*
eF-eM*
Alle Habitate
13:00 bis 14:00 Uhr		Alle Monster aus allen Habitaten
Zentral-Dorf
14:00 bis 15:00 Uhr 		Alle Monster aus dem Habitat Zentral-Dorf
Berg-Landsitz
15:00 bis 16:00 Uhr		Alle Monster aus dem Habitat Berg-Landsitz
Küsten-Labor
16:00 bis 17:00 Uhr		Alle Monster aus dem Habitat Küsten-Labor
Alle Habitate
17:00 bis 18:00 Uhr		Alle Monster aus allen Habitaten

Welche Monster werden durch Rauch angelockt? Benutzt ihr im Event Rauch, dann könnt ihr die folgenden Pokémon anlocken. Dies funktioniert jedoch nicht mit dem täglichen Abenteuerrauch.

  • Icognito A*
  • Icognito K*
  • Icognito L*
  • Icognito O*
  • Icognito S*

Welche Monster gibt es in Eiern? Aus Eiern könnt ihr im Event die folgenden Monster ausbrüten:

2-km-Eier:

  • Larvitar*
  • Kindwurm*
  • Tanhel*
  • Kaumalat*

5-km-Eier:

  • Flabébé (Rotblütler)* (Europa, mittlerer Osten, Afrika)
  • Flabébé (Blaublütler)* (Asien-Pazifik)
  • Flabébé (Gelbblütler)* (Amerika)
  • Flabébé (Weißblütler)*
  • Flabébé (Orangeblütler)*

Ob bei der GO Tour auch die regionspezifischen Formen von Flabébé in den 5-km-Eiern zu erhalten sind, ist nicht genau bekannt.

10-km-Eier:

  • Kangama*
  • Skaraborn*
  • Relsadero*
  • Clavion*

Alle Monster, die ihr auch als Shiny erhalten könnt, wurden mit einem * markiert.

Welche Boni gibt es im Event? In der Zeit von 10:00 bis 18:00 Uhr sind im Event außerdem die folgenden Boni aktiv.

  • halbierte Distanz für Eier, die ihr im Event in Brutmaschinen legt
  • Mega-Entwicklungen erhalten einen WP-Schub
  • Flabébé taucht häufiger auf Routen auf
  • ihr könnt bis zu 25 Routen absolvieren

In der Zeit von 0:00 bis 23:59 Uhr sind außerdem diese Boni aktiv:

  • bis zu 6-Spezialtausche pro Tag sind möglich
  • halbierte Sternenstaub-Kosten beim Tauschen
Inhalte für Ticket-Inhaber

Habt ihr das Ticket für das Event erworben, dann gibt es noch weitere Inhalte für euch:

  • Meisterwerk-Forschung mit Shiny-Diancie
  • verzweigte Spezialforschung mit Xerneas oder Yveltal
  • eine befristete Forschung mit Coiffwaff
  • erhöhte Chance auf Shinys während der Event-Zeit
  • Schnappschuss-Überraschungen mit Latias

Mit dem Ende der GO Tour startet nicht nur der neue Monat März, sondern mit ihm auch eine neue Saison in Pokémon GO. Dabei gibt es einige Änderungen, zu denen auch ein langjähriges und regelmäßiges Event zählt. Dieses wird es in der neuen Season nicht mehr geben: Die neue Season in Pokémon GO bringt einige Veränderungen mit, streicht ein beliebtes Event

