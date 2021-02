In Pokémon GO startet am Sonntag, dem 28. Februar, der Kanto-Raid-Tag. Wie ihr das meiste aus dem Event holt, erfahrt ihr hier.

Wann startet das Event? Der Kanto-Raid-Tag beginnt am Sonntag, dem 28. Februar, um 11:00 Uhr und läuft bis 14:00 Uhr.

Er ist damit gewissermaßen der Endpunkt für die letzten Kanto-Events: Der Raid-Tag folgt auf die Kanto-Woche, die am Samstag endet. Außerdem folgt am Montag schon der Start der legendären Jahreszeit.

Nun liegt der Fokus aber erstmal auf dem Raid-Tag. Und wie ihr den am besten nutzt, schauen wir uns hier im Detail an.

Diese Raids erwarten euch: Während der drei Stunden des Raid-Tags tauchen die legendären Vögel Arktos, Zapdos und Lavados in den Raids der Stufe 5 auf. Auch die schillernde Version wird verfügbar sein – für Shiny-Jäger könnte der Zeitraum also nochmal interessant sein. Generell gehören sie aber zur Liste der starken Angreifer in Pokémon GO – insbesondere Lavados.

In der Vergangenheit brachten Raid-Tage immer je einen dreistündigen Raid auf jeder Arena. Ein ähnliches Konzept wäre auch für den anstehenden Raid-Tag denkbar.

Die richtigen Konter gegen Arktos, Zapdos, Lavados am Kanto-Raid-Tag

So besiegt ihr die Monster: Um die Vögel effektiv zu bekämpfen, solltet ihr auf die richtigen Konter setzen. Man kann sie zwar zu dritt erledigen, besser geht es aber mit 4 bis 5 Spielern.

Lavados ist ein richtig guter Angreifer

So schlagt ihr Lavados: Die besten Konter gegen Lavados sind in erster Linie Gesteinskombinationen wie:

Rameidon mit Katapult und Steinhagel

Rihornior mit Katapult und Felswerfer

Terrakium mit Katapult und Steinhagel

Despotar mit Katapult und Steinhagel

Brockoloss mit Katapult und Steinhagel

Aerodactyl mit Steinwurf und Steinhagel

Demeteros mit Steinwurf und Steinhagel

Amoroso mit Steinwurf und Steinhagel

Geowaz mit Steinwurf und Steinkante

Aeropteryx mit Flügelschlag und Antik-Kraft

Allerdings könnt ihr dem Pokémon auch mit Wasser- und Elektro-Monstern zusetzen. Außerdem können die Crypto-Formen einiger Monster besonders viel Schaden anrichten, wenn ihr sie besitzt. Das gilt beispielsweise für Crypto Despotar. Auch Mega-Entwicklungen wie Ampharos oder Turtok sind effektiv.

Zapdos hat auch Probleme mit Eis

So schlagt ihr Zapdos: Gegen Zapdos solltet ihr ebenfalls Gestein einsetzen, doch auch Eis ist effektiv.

Nutzt beispielsweise:

Rameidon mit Katapult und Steinhagel

Rihornior mit Katapult und Felswerfer

Terrakium mit Katapult und Steinhagel

Mamutel mit Pulverschnee und Lawine

Galar-Flampivian mit Eiszahn und Lawine

Despotar mit Katapult und Steinkante

Glaziola mit Eisesodem und Lawine

Demeteros mit Steinwurf und Steinhagel

Mewtu mit Konfusion und Eisstrahl

Snibunna mit Eissplitter und Lawine

Auch hier können Crypto-Monster wie Mamutel, Despotar oder auch Mewtu besonders gut funktionieren. Mega-Rexblisar ist ebenfalls ein starker Konter.

Auch gegen Arktos lohnt sich beispielsweise Rameidon

So schlagt ihr Arktos: Gegen Arktos kommt ihr ebenfalls mit Gestein weit, könnt aber auch Feuer, Elektro oder Stahl einsetzen.

Dort sind die besten Konter:

Rameidon mit Katapult und Steinhagel

Rihornior mit Katapult und Felswerfer

Terrakium mit Katapult und Steinhagel

Despotar mit Katapult und Steinkante

Brockoloss mit Katapult und Steinhagel

Amoroso mit Steinwurf und Steinhagel

Flampivian mit Feuerzahn und Steinhagel

Alola-Geowaz mit Steinwurf und Steinkante

Stalobor mit Metallklaue und Steinhagel

Reshiram mit Feuerzahn und Steinkante

Crypto-Monster wie Despotar, Amoroso oder Metagross sind ebenfalls effektiv.

Kurz: Wenn ihr auf Raid-Jagd geht, solltet ihr euch einfach ein richtig starkes Gesteins-Team zusammensetzen – dann seid ihr gegen alle Vögel gut gerüstet.

Geschenkte Raid-Pässe zum Raid-Tag

So kriegt ihr Raid-Pässe: Damit ihr ordentlich Raids absolvieren könnt, gibt es während des Events bis zu 5 Gratis-Raid-Pässe. Die könnt ihr bekommen, indem ihr Arena- und PokéStop-Scheiben dreht.

Außerdem könnt ihr zwischen Samstag, den 27. Februar um 22:00 Uhr, bis Montag, den 1. März um 22:00 Uhr, eine Box mit 3 Fern-Raid-Pässen im Shop bekommen.

Team Rocket besiegen und Frustration verlernen

Giovanni kehrt zurück

Was treibt Team Rocket? Während des Events gibt sich auch Team Rocket nochmal die Ehre. Sogar Boss Giovanni ist wieder da – es wird eine neue Rocket-Spezialforschung geben, an dessen Ende ihr ein neues legendäres Crypto-Pokémon retten könnt.

Es wird sich also voraussichtlich nicht um Crypto-Mewtu handeln, das man bereits bekommen konnte. Giovannis Team wird sich wohl damit auch verändern. Die besten Konter gegen Giovanni könnten also nur noch zum Teil effektiv sein – je nachdem, welches Monster uns am Sonntag erwartet.

Auch die Rocketbosse müssen bekämpft werden

Bosse besiegen: Bevor ihr zu Giovanni kommt, werdet ihr aber wohl erstmal wieder die Rocket-Bosse Sierra, Arlo und Cliff besiegen müssen, um das Super-Rocket-Radar zusammenzusetzen. Die besten Konter gegen die drei findet ihr hier:

Was ist mit Frustration? Das Problem mit Crypto-Pokémon ist, dass sie normalerweise nur die Attacke “Frustration” beherrschen und damit nicht besonders nützlich sind. Doch während des Events könnt ihr Lade-TMs nutzen, um euren Crypto-Pokémon eine andere Lade-Attacke beizubringen. Da Cryptos gegenüber normalen Monstern einen Angriffsbonus haben, kann sich das lohnen.

Die besten Pokémon, bei denen sich Frustration verlernen lohnt, haben wir euch hier zusammengefasst. Denn einige Monster können mit verlernter Frustration richtig gefährlich werden. Dazu gehört natürlich Mewtu, doch auch andere Cryptos können durch eine neue Attacke zu den besten Angreifern im Spiel aufsteigen.

Sobald der Raid-Tag gelaufen ist, wird es Zeit, nach vorne zu schauen. Hier findet ihr alle Events im März in Pokémon GO.