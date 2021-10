Pokémon GO: Morgen startet das Raid-Wochenende – Die besten Konter

Morgen, am 30. Oktober 2021, startet in Pokémon GO ein Raid-Wochenende. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, was es mit diesem Event auf sich hat und zeigen euch, welche Konter sich gegen die Raid-Bosse am besten eignen.

Was ist das für ein Event? Im Rahmen des derzeitig stattfindenden Halloween-Events wird es ab morgen ein besonderes Raid-Wochenende geben. Zu diesem werdet ihr in den Arenen häufiger auf Level-5-Raids und Mega-Raids treffen.

Somit trefft ihr während des Events in den Level-5-Raids auf Darkrai und in den Mega-Raids auf Mega-Absol.

Raid-Wochenende mit Darkrai und Mega-Absol – Start und Konter

Wann findet das Raid-Wochenende statt? Das Raid-Wochenende startet am Samstag, den 30. Oktober 2021 um 10:00 Uhr Ortszeit und läuft bis zum Sonntag, den 31. Oktober 2021 um 20:00 Uhr Ortszeit.

Wie ihr es in Pokémon GO gewohnt seid, werden euch die Eier über den Arenen wieder anzeigen, wo ein Raid starten wird. Die dunklen Eier stehen für einen Level-5-Raid und die hellen Eier mit den farbigen Verzierungen zeigen einen Mega-Raid an.

Darkrai und Mega-Absol

Die besten Konter gegen Darkrai

In den Level-5-Raids wird euch während des Raid-Wochenendes Darkrai als Raid-Boss gegenüberstehen. Das legendäre Pokémon vom Typ Unlicht stammt aus der 4. Generation. Aufgrund seines Typs hat es eine Schwäche gegen die Angriffe der Typen Kampf, Käfer und Fee.

Diese Schwäche solltet ihr nutzen und entsprechende Konter setzen. Wir haben euch nachfolgend mit Hilfe von Pokebattler die besten Monster gegen Darkrai zusammengestellt (via pokebattler.com):

Pokémon Moveset (Crypto-) Machomei Konter und Wuchtschlag (Crypto-) Hariyama Konter und Wuchtschlag Meistagrif Konter und Wuchtschlag Lucario Konter und Aurasphäre (Crypto-) Granbull Charme und Knuddler (Crypto-) Pinsir Käferbiss und Kreuzschere Zacian Ruckzuckhieb und Knuddler (Crypto-) Guardevoir Charme und Zauberschein (Crypto-) Scherox Zornklinge und Kreuzschere Skaraborn Konter und Vielender

Mega-Entwicklungen: Alternativ könnt ihr auf folgende Mega-Entwicklungen setzen:

Mega-Bibor mit Käferbiss und Kreuzschere

Mega-Schlappohr mit Fußkick und Fokusstoß

Mega-Glurak Y mit Feuerwirbel und Lohekanonade

Weitere effektive Konter findet ihr außerdem in unserem Konter-Guide zu Darkrai:

Pokémon GO: Darkrai Konter-Guide – Beste Angreifer gegen den Raid-Boss

Die besten Konter gegen Mega-Absol

In den Mega-Raids werdet ihr hingegen auf das Unlicht-Pokémon Mega-Absol treffen. Dabei handelt es sich um die temporäre Mega-Entwicklung von Absol. Durch das Besiegen dieses Raid-Bosses erhaltet ihr Mega-Energie, um selbst eine Mega-Entwicklung auslösen zu können.

Aufgrund seines Typs ist Mega-Absol ebenfalls empfindlich gegen die Angriffe der Typen Kampf, Käfer und Fee. Setzt also auch hier wieder auf die entsprechenden Angreifer. Nutzt am besten folgende Konter (via pokebattler.com):

Pokémon Moveset (Crypto-) Machomei Konter und Wuchtschlag (Crypto-) Hariyama Konter und Wuchtschlag Lucario Konter und Aurasphäre Meistagrif Konter und Wuchtschlag (Crypto-) Guardevoir Charme und Zauberschein (Crypto-) Granbull Charme und Knuddler (Crypto-) Pinsir Käferbiss und Kreuzschere Kapilz Konter und Wuchtschlag Zacian Ruckzuckhieb und Knuddler (Crypto-) Scherox Zornklinge und Kreuzschere

Habt ihr diese Konter nicht, dann eignen sich gegen Mega-Absol auch folgende Pokémon:

Skaraborn mit Konter und Vielender

(Crypto-) Ursaring mit Konter und Knuddler

Lohgock mit Konter und Fokusstoß

Togekiss mit Charme und Zauberschein

Mega-Entwicklungen: Außerdem könnt ihr auch gegen Mega-Absol wieder auf eure Mega-Entwicklungen zurückgreifen. Hier eignen sich ebenfalls die folgenden am besten:

Mega-Bibor mit Käferbiss und Kreuzschere

Mega-Schlappohr mit Fußkick und Fokusstoß

Mega-Glurak Y mit Feuerwirbel und Lohekanonade

Lohnt sich das Raid-Wochenende?

Gibt es Darkrai und Mega-Absol als Shiny? Ja, mit etwas Glück könnt ihr nach dem Raid einem schillernden Darkrai oder Absol begegnen. Dabei erkennt ihr Darkrai an seinem lilafarbenen Körper. Das schillernde Absol unterscheidet sich hingegen durch einen orangefarbenen Körper von seiner normalen Variante.

Darkrai und Absol jeweils als Shiny

Ein schillerndes Mega-Absol könnt ihr euch lediglich mit Hilfe der gesammelten Mega-Energie aus einem Shiny-Absol entwickeln. Das liegt daran, dass ihr nach dem Raid lediglich einem Absol begegnen könnt. Die Mega-Entwicklung steht nicht zum Fangen zur Verfügung.

Wie stark sind die beiden Raid-Bosse?

Darkrai kann mit hohen Werten im Angriff und der Ausdauer überzeugen. Es gehört somit zu den besten Angreifern in Pokémon GO.

Laut PvPoke ist Darkrai in der Kampfliga eher weniger interessant (via pvpoke.com). Lediglich in der Meister-Liga kann es überzeugen. Aber auch hier gibt es andere Kandidaten, die besser sind.

Absol kann in der PvP-Liga ebenfalls eher weniger punkten. Anhand seiner Werte lässt sich sehen, dass es hauptsächlich im Angriff stark ist. Die Ausdauer und die Verteidigung sind hingegen nur durchschnittlich.

Etwas besser ist hingegen seine temporäre Mega-Entwicklung: Mega-Absol. Dieses Monster kann primär durch eine Steigerung seines Angriffswertes punkten. Aber auch in der Verteidigung ist es nochmal etwas stärker als Absol.

Wer sollte das Raid-Wochenende nutzen?

Wer auf der Suche nach einem starken Unlicht-Angreifer ist, der sollte das Raid-Wochenende auf jeden Fall nutzen. Vor allem Darkrai sollte dabei für die meisten Spieler interessant sein. Für Trainer, denen Darkrai noch in ihrem Dex fehlt, ist es außerdem nochmal eine Chance ein Exemplar zu ergattern.

Aber auch die Mega-Raids solltet ihr mitnehmen. Auch wenn Absol etwas schlechtere Werte hat, solltet ihr euch eine ausreichende Menge von Mega-Energie für die Mega-Entwicklung von Absol sichern. Immerhin gibt es dafür ebenfalls einen eigenen Pokédex-Eintrag.

Besonders lohnenswert ist der derzeitige Bonbons-Bonus, den es im Rahmen des Halloween-Events gibt. So erhaltet ihr für das Fangen und Verschicken eurer Monster jeweils doppelte Bonbons. Vor allem um Darkrai hochzuleveln sind vielen Bonbons nötig. Das ist also eure Gelegenheit um ein paar Bonbons des legendären Pokémon zu farmen.

Und auch Shiny-Jäger kommen bei beiden Raids auf ihre Kosten. Sowohl Darkrai als auch Absol sind in ihrer schillernden Form im Spiel erhältlich.

Wie findet ihr das bevorstehende Raid-Wochenende? Werdet ihr daran teilnehmen? Oder sind Raids nicht so euer Ding und ihr setzt bei diesem Event lieber aus? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern auf MeinMMO aus.

In den kommenden Wochen steht wieder einiges in Pokémon GO an. Wir zeigen euch, welche Events im Oktober auf euch warten und welche ihr nicht verpassen solltet.