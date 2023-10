Pokémon GO: Alle Inhalte der neuen 6-Euro-Forschung – Ist sie wirklich „wertlos“?

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Was ist das für eine Forschung? Kürzlich startete Teil 1 des Halloween-Events . Dazu bietet Niantic gleich 3 Befristete Forschungen an, von denen zwei kostenlos sind. Die kostenpflichtige Forschung wird durch ein Ticket für den Kaufpreis von etwa 6 Euro freigeschaltet und nennt sich „Unheimliche Echos“.

In Pokémon GO könnt ihr jetzt die Befristete Forschung „Unheimliche Echos“ kaufen. Doch Trainer üben viel Kritik daran. Schaut vor eurem Kauf in unsere Übersicht.

