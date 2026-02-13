Pokémon GO bringt nach Jahren wohl eines der besten Pokémon zurück, und das wird auch wirklich Zeit

Wo ist Mewtu in Pokémon GO? Die Frage stellen sich Spieler oft und mittlerweile auch schon recht lang. Nun scheint es gute Nachrichten zu geben.

Was gibt es Neues zu Mewtu? Derzeit macht ein Bild zum diesjährigen GO Fest die Runde, das offenbar auf einer Pressekonferenz in Japan vorgestellt wurde. Die Grafik, die auf Reddit und mittlerweile auch bei IGN geteilt wurde, zeigt neben Teamleiterin Blanche verschiedene Pokémon:

Artkos

Aquana

Schiggy mit Pikachu-Mütze

Lapras

Paldea-Tauros

Ganovil

Und, am wichtigsten: Mewtu

Dem Bericht zufolge soll außerdem ein Satz gefallen sein, demzufolge man sich auf die Monster aus der Grafik freuen könne – insbesondere Mewtu.

Nach aktuellem Stand sind die Nachrichten noch mit Vorsicht zu genießen, da es keine weiteren offiziellen Aussagen zu dem Thema gibt. Allerdings wurden im Rahmen von Datamining zu Anfang des Jahres Assets rund um Mega-Mewtu gefunden, was wiederum zu den Neuigkeiten passen würde. Auch diese sind allerdings noch keine Bestätigung, da Hinweise auf Mega-Mewtu über die Jahre immer wieder auftauchten.

Dennoch: Bezieht man mit ein, dass Pokémon GO dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum feiert, und auch die Pokémon-Reihe an sich mit 30 Jahren einen großen Geburtstag zelebriert, würde es passen, dass da etwas Großes auf die Spieler zukommt. Auf Mega-Mewtu warten wir schließlich schon ewig – und auch das normale Mewtu wird schmerzlich vermisst.

Das lange Warten auf Mewtu und seine Mega-Formen

Das Warten auf Mega-Mewtu ist nach verschiedenen Dataminings oder auch offiziellen Grafiken in Pokémon GO, die das Monster ohne ein späteres Erscheinen zeigten, fast schon zum Running Gag in der Pokémon-GO-Community geworden. Ein Release der starken Formen wäre für viele Spieler sicherlich ein Highlight.

Doch auch das reguläre Mewtu glänzte in den letzten Jahren mit Abwesenheit. Zuletzt trafen wir Mewtu in Pokémon GO in seiner Crypto-Form, allerdings nur ein Wochenende lang und eben in schwierigen Crypto-Raids. Hatte man den Termin verpasst, hatte man zuvor im Sommer 2022 die Chance auf Mewtu. Das ist mittlerweile fast vier Jahre her.

Eine lange Wartezeit für ein Pokémon, das wahrscheinlich zu den beliebtesten Monstern aller Zeiten gehört – und zudem auch einer der absoluten Top-Angreifer in Pokémon GO ist.

Spieler, die in den letzten zwei oder sogar vier Jahren eingestiegen sind, hatten kaum eine Möglichkeit, sich diesen Allzeit-Favoriten zu schnappen. Über Tausch konnte man noch drankommen, und die super-schwierig zu erreichende Max-Level-Forschung – aber das war es auch. Dementsprechend wird es wirklich Zeit, dass Mewtu einmal mehr zu Pokémon GO zurückkehrt.

Wie seht ihr das Thema? Wartet ihr auch schon lange auf Mewtu, oder habt ihr genug in eurer Sammlung? Und wäre Mega-Mewtu für euch ein Highlight, auf das ihr euch freuen würdet? Erzählt es uns in den Kommentaren. Und wenn ihr wissen wollt, was in unmittelbarer Zukunft in Pokémon GO passiert: Hier findet ihr alle Events im Februar 2026 in Pokémon GO.