Pokémon GO im März 2025: Raid-Stunden, Mega-Raids und legendäre Raid-Bosse

Welche Raids laufen im März 2025 bei Pokémon GO? Wir fassen die Raid-Bosse zusammen und zeigen euch die nötigen Konter.

Raids im März: Welche Pokémon können wir im März herausfordern? Einige, und vor allem in den Mega-Raids treiben sich in diesem Monat ein paar Highights herum.

Gleich zu Anfang des Monats treffen wir auf Mega-Lucario, später ist Mega-Sumpex unterwegs. Sie gehören beide zu den besten Mega-Pokémon, die ihr einsetzen könnt.

Aber was steht noch an? Auf jeden Fall die klassischen Raid-Stunden am Mittwoch und der Kampf gegen verschiedene Raid-Bosse.

Damit ihr einen Überblick habt, zeigen wir euch hier erst die Raid-Stunden im März, und weiter unten findet ihr die Raid-Boss-Wechsel im aktuellen Monat mit Links zu den Kontern gegen sie.

Raid-Stunden im März 2025 bei Pokémon GO

Um wie viel Uhr ist die Raid-Stunde? Die Raid-Stunden laufen immer mittwochs, eine Stunde lang von 18:00 bis 19:00 Uhr. Die Bosse fassen wir hier für euch zusammen, mögliche Shinys sind mit Sternchen* markiert.

Termin Raid-Boss 5. März Raid-Stunde mit Arktos*, Zapdos*, Lavados* 12. März Raid-Stunde mit Arktos*, Zapdos*, Lavados* 19. März Raid-Stunde mit Kapu-Riki* 26. März Raid-Stunde mit Heatran*

Alle Raid-Bosse und Mega-Raids im März 2025

Natürlich stehen im März nicht nur Raids an, sondern auch jede Menge andere Termine. Unter anderem stehen Community Days an, und vor allem startet die neue Season mit dem Titel “Mächtig und Meisterhaft”. Wann passiert was? Das könnt ihr ganz einfach hier nachschauen: Wir zeigen euch alle Events im März 2025 bei Pokémon GO.