Pokémon GO überschüttet Spieler gerade mit Events. Einige sagen jetzt, dass das zu viel wird. Sie wünschen sich Änderungen oder sogar weniger Events.

Was ist los in Pokémon GO? Vor wenigen Tagen kündigte Niantic einen Haufen Events an, die Spieler im März 2020 erwarten. Als Pokémon GO 2016 noch ganz am Anfang stand, fing man mit einem Event zu Halloween an und dann war auch erstmal wieder ein paar Wochen Ruhe.

Im März 2020 gibt es kaum noch Tage, an denen nicht irgendetwas Besonderes passiert. Jedes Wochenende findet ein Event statt, unter der Woche gibt es regelmäßig Rampenlicht-Stunden und Wunderbonus-Stunden. Dazu kommen neue Forschungen und Mini-Events. Ach ja, der Community-Day darf natürlich auch nicht fehlen.

Wir haben uns bei den Trainern mal umgehört. Einige sagen klar: Das wird langsam zu viel. Fahrt mal ein bisschen runter, Niantic.

„Ich hätte gern weniger Events“

Das ist das Problem: Manche Spieler wünschen sich von Niantic weniger Events. Eine kleine Übersicht für März 2020 in Pokémon GO sieht so aus:

Neue Forschung zu Team Rocket – Giavonni hat ein neues Crypto-Pokémon

Neuer Raid-Boss Voltolos in Raids ab 2. März

Das Team-Rocket-Event ab dem 6. März

4 Raid-Wochenenden mit jeweils einem anderen legendären Pokémon in Raids

Der Community Day am 15. März

Ein geheimnisvolles Raid-Wochenende am 20. März

Das Psycho-Spektakel ab dem 27. März

Jeden Dienstag eine Rampenlicht-Stunde, jeden Donnerstag eine Wunderbonus-Stunde

Nach der Ankündigung der vielen März-Events fragten wir in unserer Facebook-Gruppe die Leser, was sie davon halten.

Die Frage war: Der März 2020 steckt voller Events in Pokémon GO. Werden euch die Events zu viel?

So habt ihr geantwortet:

444 Personen sagen: Ja, ich hätte gerne etwas weniger Events

179 Personen sagen: Nein, die Anzahl der Events ist genau richtig

120 Leute sagen: Nein, Pokémon GO kann gar nicht genug Events haben

11 Personen sagen: Ja, ich hätte gern viel weniger Events

Das sind eure Argumente für und gegen die Events

Längere Events: Patricia L. schreibt, dass sie gern mal wieder „richtige Events“ hätte, die dann 2 Wochen andauern. Dafür lieber weniger von den 3-Tage-Events.

Das sieht auch Rebecca D. so:

Etwas weniger Events aber dafür länger. 3 Tage sind einfach zu kurz. Da braucht einem nur eine Erkältung oder sonst irgendwas in die Quere zu kommen und man hat Pech und verpasst es. Ansonsten find ich die Events schon gut aber ein bisschen mehr Zeit, so wie früher, wäre besser.

Weniger Events: Philip K. schreibt, dass immer irgendwas los ist. Ihm würde ein großes Event im Monat reichen. „

Mir sind die Events zuviel. Ich habe auch noch ein Leben neben Pokemon Go. Das Problem ist auch, dass nie normaler Spielmodus herrscht. Immer ist irgendein Event und es tauchen dann nur die Eventpokies auf … und die zur Zeit normalen aus der Einall-Region sind praktisch nicht mehr zu bekommen. Für meinen Geschmack wäre es ausreichend, mittwochs die Raidstunde zu machen, dazu einmal im Monat den Community Day und dann noch EIN Event.

Jasmin K. schreibt, dass bestimmte Events vor einem Jahr noch etwas Besonderes waren. Jetzt aber fast in der Flut an anderen Ereignissen untergehen.

Bisher hat jedes Game, das Umsatzeinbrüche zu verzeichnen hatte, die User per Eventflut am Spielen halten wollen. Für mich sind Events (von der Bedeutung her) etwas Besonderes. Vor einem Jahr hat man einem C.day entgegengefiebert – jetzt findet der inmitten von Events statt und wird „beinahe übersehen“.

Events sollen so bleiben: Andere Spieler erklären, dass die Events genauso bleiben sollen. „Wem das zu viel ist, der soll halt nicht mitmachen“, argumentieren einige.

In unserer Facebook-Gruppe zu Pokémon GO findet ihr weitere Umfragen und die aktuellsten News zum Spiel.

Wie ist eure Meinung zu den vielen Events in Pokémon GO?