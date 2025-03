Pokémon GO: Guide zum Community Day mit Krokel – So nutzt ihr das Event richtig

Der Community Day im März 2025 steht in Pokémon GO in den Startlöchern. Wir zeigen euch, was euch erwartet und wie ihr das Event optimal nutzt.

Was ist das für ein Event? Beim Community Day handelt es sich um ein regelmäßig stattfindendes Event, bei dem es ein Pokémon gibt, welches im Mittelpunkt steht. Im Event erscheint es in sehr hoher Anzahl und besitzt eine stark erhöhte Shiny-Chance. Dazu gibt es einige starke Boni.

Im März 2025 erwartet euch Krokel im Community Day. Das Feuer-Pokémon aus der 9. Generation kann sich zu Lokroko und anschließend zu Skelokrok entwickeln. Die letzte Entwicklung erhält zusätzlich noch den Typ Geist dazu.

Welche Inhalte der Community Day mitbringt und wie ihr euch auf das Event optimal vorbereitet, haben wir uns für euch angeguckt.

Community Day im März 2025 mit Krokel – Start & Boni des Events

Was? Community Day mit Krokel

Wann? Samstag, den 8. März 2025 – Von 14:00 bis 17:00 Uhr

Exklusive Attacke: Lade-Attacke Lohekanonade für Skelokrok, wenn ihr im Event oder in der folgenden Woche Lokroko entwickelt

Boni:

– Erhöhte Shiny-Chance für Krokel

– Dreifache Menge an Sternenstaub beim Fangen von Pokémon

– Doppelte Fang-Bonbons

– Doppelte so hohe Chance auf XL-Bonbons beim Fangen von Pokémon ab Level 31

– Lockmodule und Rauch halten 3 Stunden (nicht der tägliche Abenteuerrauch)

– Schnappschussüberraschungen mit Krokel

– Feldforschungen mit Krokel

– PokéStop Showcases mit Krokel



Boni bis 22:00 Uhr Ortszeit:

– Ein zusätzlicher Spezialtausch

– 50 % weniger Sternenstaub-Kosten beim Tauschen

Weitere Inhalte des Community Days: Wenn ihr während des Community Days das Spiel öffnet, dann erhaltet ihr eine kostenlose, befristete Forschung. Hier könnt ihr Krokel mit Spezialhintergrund erhalten.

Für 2 $ (also ungefähr 2 €) könnt ihr außerdem ein Ticket erwerben, durch das ihr eine weitere Spezialforschung erhaltet. Hier warten Begegnungen mit Krokel, ein Premium-Kampf-Pass, ein XL-Sonderbonbon sowie 3 Krokel mit Spezialhintergrund auf euch.

Außerdem sind während des Events 2 Event-Boxen verfügbar. Die erste ….

…. kostet euch 1.350 PokéMünzen,

bringt 50 Hyperbälle,

5 Super-Brutmaschinen,

1 Top-Lade-TM sowie …

5 Glücks-Eier.

Die zweite …

… kostet 480 Münzen,

bringt 30 Hyperbälle,

1 Rauch,

3 Super-Brutmaschinen sowie ….

ein Lockmodul.

Mit Beginn des Events kann Skelokrok außerdem die Lade-Attacke Loderlied erlernen.

Für wen lohnt sich der Community Day mit Krokel?

Für Sammler: Konntet ihr Krokel und seine Entwicklungen bisher noch nicht in ihren Shiny-Varianten in eurer Sammlung aufnehmen, dann ist dieses Event die perfekte Gelegenheit, um das nachzuholen.

Nicht nur ist die Anzahl an Spawns von Krokel stark erhöht, sondern auch die Chance, auf ein Shiny-Exemplar zu treffen.

Für Kämpfer: Wollt ihr Skelokrok in Raids einsetzen, dann ist davon abzuraten. Weder als Feuer-, noch als Geist-Angreifer lässt sich das Monster in der Liste der besten Angreifer in Pokémon GO finden.

In der Kampfliga kann sich Skelokrok zumindest in der Hyperliga sehen lassen. Hier landet es im oberen Mittelfeld der besten Monster und stellt somit nicht die stärkste, aber dennoch eine gute Wahl dar.

Die perfekte Vorbereitung für den Community Day im März 2025

Platz schaffen: Wollt ihr viele Krokel fangen, dann benötigt ihr entsprechenden Platz in eurer Pokémon-Box. Sortiert nicht benötigte Pokémon also vorab bereits aus. Wenn ihr innerhalb des Events dennoch Platz schaffen müsst, dann nutzt einen einfachen Trick, um schnell Pokémon auszusortieren.

Items vorbereiten: Auch die richtigen Items sind wichtig, damit ihr das Event voll auskosten könnt.

Bälle: Kümmert euch vor dem Event darum, über genügend Bälle zu verfügen. Sonst könnt ihr keine Pokémon fangen.

Kümmert euch vor dem Event darum, über genügend Bälle zu verfügen. Sonst könnt ihr keine Pokémon fangen. Sananabeeren: Mit Sananabeeren erhaltet ihr die doppelte Menge an Bonbons beim Fangen eines Monsters. Kombiniert ihr die Beere mit dem Bonus des Events, dann erhaltet ihr sogar die 4-fache Menge an Bonbons bei einem Fang.

Mit Sananabeeren erhaltet ihr die doppelte Menge an Bonbons beim Fangen eines Monsters. Kombiniert ihr die Beere mit dem Bonus des Events, dann erhaltet ihr sogar die 4-fache Menge an Bonbons bei einem Fang. Lockmodul und Rauch: Aktiviert ihr diese Items, dann könnt ihr im Event zusätzliche Krokel anlocken. Außerdem besitzen sie eine Wirkdauer von 3 Stunden, wenn sie im Event aktiviert werden.

Welche Mega-Pokémon lohnen sich für das Event? Wenn ihr die passende Mega-Entwicklung im Event aktiviert habt, dann erhaltet ihr für jeden Fang nicht nur zusätzliche Erfahrungspunkte, sondern auch ein weiteres Bonbon.

Da Krokel selbst nur vom Typ Feuer ist, eignen sich die folgenden Mega-Entwicklungen, um von den zusätzlichen Boni zu profitieren:

Proto-Groudon

Mega-Lohgock

Mega-Glurak X

Mega-Glurak Y

Mega-Hundemon

Im März 2025 wartet natürlich nicht nur der Community Day auf euch im Spiel. Wenn ihr wissen wollt, welche weiteren Events es in diesem Monat für euch gibt, wann sie stattfinden und was euch dort erwartet, dann werft einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im März 2025 in Pokémon GO.