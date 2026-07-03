Pokémon GO: Community Day mit Memmeon – So nutzt ihr das Event richtig

Der Community Day im Juli 2026 bringt Memmeon in Pokémon GO in den Vordergrund. MeinMMO zeigt euch, was euch im Event erwartet und wie ihr euch optimal vorbereitet.

Memmeon steht in den Startlöchern, um als nächstes Starter-Monster in Pokémon GO einen Community Day zu erhalten. Das Wasser-Monster stammt aus der 8. Generation und kann sich zunächst zu Phlegleon und anschließend zu Intelleon entwickeln.

Am Community Day findet ihr das Monster in sehr hoher Anzahl und habt eine sehr große Chance, es auch als Shiny zu fangen. In dieser Form feiert es im Community Day sein Debüt. Was euch sonst noch im Event erwartet, wie ihr es optimal nutzt und euch vorbereitet, haben wir euch zusammengefasst.

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Community Day im Juli 2026 mit Memmeon – Start & Boni des Events

Was? Community Day mit Memmeon

Wann? Samstag, 4. Juli 2026 – Von 14:00 bis 17:00 Uhr

Exklusive Attacke: Lade-Attacke Aquahaubitze für Intelleon, wenn ihr es im Event oder bis zu 5 Stunden danach entwickelt

Boni:

– Erhöhte Shiny-Chance für Memmeon

– Chance auf Memmeon mit Spezialhintergrund durch Lockmodule

– Doppelte Fang-Bonbons

– Doppelte so hohe Chance auf XL-Bonbons beim Fangen von Pokémon ab Level 31

– Rauch und Lockmodule halten 3 Stunden lang an, wenn ihr die Items innerhalb des Events aktiviert (nicht der tägliche Abenteuerrauch)

– 1/4 benötigte Laufdistanz zum Ausbrüten von Eiern, die ihr im Event in Inkubatoren legt

– Schnappschussüberraschungen mit Memmeon

– Feldforschungen mit Memmeon



Boni bis 21:00 Uhr Ortszeit:

– Ein zusätzlicher Spezialtausch

– 50 % weniger Sternenstaub-Kosten beim Tauschen

– Lockmodule locken weiterhin Memmeon mit erhöhter Shiny-Chance und eventuell einem Spezialhintergrund an

Weitere Inhalte des Community Days: Mit Beginn des Community Days kann Intelleon die Lade-Attacke Präzisionsschuss lernen.

Für 1,99 $ (also ungefähr 2 €) könnt ihr außerdem eine Spezialforschung passend zum Community Day erwerben. Hier erhaltet ihr 3 Begegnungen mit Memmeon mit Spezialhintergrund, weitere Begegnungen mit regulären Memmeon, einen Premium-Kampf-Pass, ein XL-Sonderbonbon und weitere Belohnungen.

Wenn ihr Kontakt zu einem Community Ambassador habt und bei ihm in das Event eincheckt, dann erhaltet ihr außerdem eine befristete Forschung, in der ihr Begegnungen mit Memmeon mit Spezialhintergrund sowie einige Premium-Items erhaltet.

Für wen lohnt sich der Community Day mit Memmeon?

Für Sammler: Bisher war es noch nicht möglich, Memmeon und die Entwicklungen des Monsters als Shiny zu erhalten. Dies ist beim Community Day erstmals möglich. Zudem könnt ihr auch auf ein Exemplar treffen, das einen Spezialhintergrund besitzt. Für Sammler ist der Community Day also definitiv Pflicht.

Für Kämpfer: Aktuell ist Intelleon weder in den Kampfligen besonders stark noch gehört es zu den besten Angreifern in Pokémon GO vom Typ Wasser. Durch die neuen Lade-Attacken, die es im Event lernen kann, könnte sich dies jedoch ändern. Es kann also nicht schaden, sich das eine oder andere starke Exemplar zu besorgen.

Die perfekte Vorbereitung auf den Community Day im Juli 2026

Platz schaffen: Um viele Memmeon fangen zu können, müsst ihr entsprechend Platz in eurer Pokémon-Box haben. Ihr solltet also vorab aufräumen. Wenn der Platz im Event doch mal knapp wird, dann gibt es einen einfachen Trick, um Pokémon schnell auszusortieren.

Items ansammeln: Wollt ihr Memmeon fangen, braucht ihr natürlich auch Bälle. Sammelt also vorab an PokéStops und durch Geschenke entsprechend viele Poké-, Super- und Hyperbälle.

Setzt ihr im Event Rauch oder Lockmodule ein, dann könnt ihr zusätzliche Memmeon anziehen. Habt ihr keine, könnt ihr euch mit entsprechenden PokéCoins welche im Ingame-Shop kaufen.

Außerdem lohnt es sich, reguläre oder auch silberne Sananabeeren einzusetzen, um mehr Bonbons zu erhalten. Da die silbernen Beeren sehr selten sind, solltet ihr die regulären einsetzen. Die Kombination aus Sananabeere sowie dem Bonus des Events bringt euch die 4-fache Menge an Bonbons für einen Fang.

Passende Mega-Entwicklung: Habt ihr innerhalb des Events eine passende Mega-Entwicklung vom Typ Wasser aktiv, dann erhaltet ihr für jeden Fang zusätzliche Erfahrungspunkte sowie ein Bonbon. Auch die Chance auf XL-Bonbons wird dadurch erhöht. Hierfür müsst ihr eine der folgenden Entwicklungen aktiv haben:

Mega-Turtok

Mega-Lahmus

Mega-Garados

Mega-Sumpex

Mega-Tohaido

Proto-Kyogre

Was haltet ihr von dem Community Day? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Der Community Day läutet den Juli in Pokémon GO ein. Und der Monat ist vollgepackt mit richtig starken Inhalten. Unter anderem wartet das große GO Fest 2026 auf euch: alle Events im Juli 2026 in Pokémon GO.