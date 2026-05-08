Pokémon GO: Community Day mit Ferkuli – So nutzt ihr das Event richtig

Der Community Day im Mai 2026 in Pokémon GO steht in den Startlöchern. Wie ihr das Event optimal nutzt, zeigt euch MeinMMO.

Im Mai wartet Ferkuli im Community Day auf euch. Das Normal-Monster stammt aus der 9. Generation und kann sich zu Fragrunz entwickeln. Die Entwicklung besitzt, abhängig vom Geschlecht, eine andere Erscheinung.

Am Community Day erscheint das Monster in hoher Anzahl und mit starken Boni wie einer erhöhten Shiny-Chance. Wie ihr das Event am besten nutzt und wie ihr euch vorbereiten solltet, haben wir euch zusammengefasst.

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Community Day im Mai 2026 mit Ferkuli – Start & Boni des Events

Was? Community Day mit Ferkuli

Wann? Samstag, 9. Mai 2026 – Von 14:00 bis 17:00 Uhr

Exklusive Attacke: Sofort-Attacke Lehmschelle für Fragrunz, wenn ihr es im Event oder bis zu 4 Stunden danach entwickelt

Boni:

– Erhöhte Shiny-Chance für Ferkuli

– Chance auf Ferkuli mit Spezialhintergrund durch Lockmodule

– Doppelte Fang-Bonbons

– Doppelte so hohe Chance auf XL-Bonbons beim Fangen von Pokémon ab Level 31

– Rauch und Lockmodule halten 3 Stunden lang an, wenn ihr die Items innerhalb des Events aktiviert (nicht der tägliche Abenteuerrauch)

– 1/4 benötigte Laufdistanz zum Ausbrüten von Eiern, die ihr im Event in Inkubatoren legt

– Schnappschussüberraschungen mit Ferkuli

– Feldforschungen mit Ferkuli



Boni bis 21:00 Uhr Ortszeit:

– Ein zusätzlicher Spezialtausch

– 50 % weniger Sternenstaub-Kosten beim Tauschen

– Lockmodule locken weiterhin Ferkuli mit erhöhter Shiny-Chance an

Weitere Inhalte des Community Days: Zum Community Day könnt ihr für 1,99 $ (also ungefähr 2 €) eine Spezialforschung für das Event erwerben. Hier erhaltet ihr 3 Begegnungen mit Ferkuli mit Spezialhintergrund, 1 Premium-Kampf-Pass, 1 Sonderbonbon XL sowie weitere Begegnungen mit Ferkuli. Erwerbt ihr das Ticket im Webstore von Pokémon GO, dann erhaltet ihr zusätzlich noch 5 Hyperbälle dazu.

Wenn ihr einen Community Ambassador in eurer Gegend habt, dann könnt ihr hier für das Event einchecken. Dadurch erhaltet ihr eine befristete Forschung, in der ihr Begegnungen mit Ferkuli mit Spezialhintergrund erhaltet sowie Premium-Items.

Für wen lohnt sich der Community Day mit Ferkuli?

Für Sammler: Wenn ihr Ferkuli und die Entwicklungen noch nicht als Shiny erhalten konntet, dann ist das Event die perfekte Gelegenheit für euch. Auch wenn ihr es auf Monster mit Spezialhintergründen abgesehen habt, dann solltet ihr das Event nutzen.

Für Kämpfer: Fragrunz ist aktuell weder in den Kampfligen besonders geeignet noch gehört es in Raids zu den besten Angreifern in Pokémon GO. Ob das Monster zumindest in den Kampfligen durch seine neue Sofort-Attacke besser wird, bleibt abzuwarten.

So solltet ihr euch auf den Community Day im Mai 2026 vorbereiten

Räumt auf: Ihr solltet genügend Platz schaffen, um viele Exemplare des Monsters fangen zu können. Solltet ihr innerhalb des Events dennoch merken, dass euer Platz nicht reicht, dann nutzt diesen einfachen Trick, um schneller Monster aussortieren zu können.

Items besorgen: Um überhaupt Ferkuli fangen zu können, benötigt ihr entsprechend Bälle. Ihr solltet euch also bereits vorher darum kümmern, genügend Bälle aufzustocken. Hierfür eignen sich die Besuche von PokéStops und das Öffnen von Geschenken.

Wollt ihr mehr Monster fangen, dann könnt ihr außerdem im Event Rauch und Lockmodule einsetzen. Beide Items sorgen dafür, dass mehr Ferkuli erscheinen.

Wenn ihr vorhabt, einige Bonbons des Monsters zu sammeln, dann könnt ihr zusätzlich Sananabeeren bei einem Fang einsetzen. Ihr erhaltet im Event regulär bereits die doppelte Menge an Bonbons. Mit einer Sananabeere steigert ihr den Bonus weiter und erhaltet sogar die 4-fache Menge an Bonbons pro Fang.

Welche Mega-Pokémon lohnen sich für das Event? Habt ihr eine passende Mega-Entwicklung während des Events aktiv, dann erhaltet ihr für jeden Fang von Ferkuli ein zusätzliches Bonbon. Außerdem bekommt ihr auch mehr Erfahrungspunkte und könnt eine höhere Chance auf XL-Bonbons haben, wenn eure Mega-Entwicklung auf einer hohen Mega-Stufe ist.

Um von diesen Boni zu profitieren, müsst ihr eine der folgenden Entwicklungen während des Events aktiv haben:

Mega-Tauboss

Mega-Kangama

Mega-Schlapor

Mega-Ohrdoch

Nicht nur der Community Day wartet im aktuellen Monat auf euch in Pokémon GO. Wenn ihr wissen wollt, welche weiteren Inhalte wie Events, Raids und Dyna-Bosse in der nächsten Zeit aktiv sind, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Events im Mai 2026 in Pokémon GO.