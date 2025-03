Pokémon GO: Alle Raid-Stunden und legendären Bosse im April 2025

Auch im April 2025 findet ihr in Pokémon GO wieder verschiedene legendäre Bosse in Raids sowie Raid-Stunden. Welche das sind und wann sie stattfinden, zeigen wir euch.

Raids im April: In Pokémon GO gibt es jeden Monat verschiedene Raids, an denen ihr teilnehmen könnt. Besiegt ihr das jeweilige Monster, habt ihr anschließend die Möglichkeit, es zu fangen und eurer Sammlung hinzuzufügen. Besonders die starken 5-Sterne- und Mega-Raids sind für viele Trainer interessant.

Ebenfalls gibt es jeden Monat verschiedene sogenannte Raid-Stunden. Dabei habt ihr jeden Mittwoch für eine Stunde die Möglichkeit, in fast allen Arenen auf ein bestimmtes Pokémon als Raid-Boss zu treffen.

Wir zeigen euch in unserer Übersicht, welche Raid-Stunden, 5-Sterne- und Mega-Raids im April 2025 in Pokémon GO auf euch warten.

Raid-Stunden im April 2025 in Pokémon GO

Wann finden die Raid-Stunden statt? Jeden Mittwoch findet eine Raid-Stunde statt. Diese laufen immer in der Zeit von 18:00 bis 19:00 Uhr. Ihr habt also 60 Minuten Zeit, um viele Exemplare eines Monsters herauszufordern, zu besiegen und zu fangen.

Die folgenden Raid-Stunden finden im April 2025 statt. Bosse, denen ihr auch als Shiny begegnen könnt, sind mit einem * markiert.

Termin Raid-Boss 2. April Kapu-Fala* 9. April Kopplosio* (westliche Hemisphäre, erstmals als Shiny verfügbar) 16. April Muramura* (östliche Hemisphäre, erstmals als Shiny verfügbar) 23. April Cresselia*

Beachtet, dass die Raid-Stunde mit Muramura nur in der östlichen Hemisphäre stattfindet. Wollt ihr daran teilnehmen, müsst ihr euch also von Trainern, die sich in dieser Hemisphäre aufhalten, per Fern-Raid einladen lassen.

Alle Raid-Bosse und Mega-Raids im April 2025

Welche Besonderheiten gibt es im April? Wenn ihr Verstärkungen für euer Team sucht, dann solltet ihr euch im April in Raids stürzen. Mit Mega-Lohgock und Mega-Gewaldro warten einige der stärksten Monster im Spiel auf euch.

Seid ihr eher Sammler, dann könntet ihr auch auf eure Kosten kommen. Kopplosio und Muramura sind im April erstmals in ihren Shiny-Formen verfügbar. Beachtet jedoch, dass Muramura nur in der östlichen Hemisphäre verfügbar ist. Wollt ihr das Monster als Shiny fangen, dann müsst ihr euch von Trainern zu einem Fern-Raid einladen lassen, die dort unterwegs sind.

Neben den Raids mit starken Bossen finden im April auch wieder allerhand Events statt. Wenn ihr wissen wollt, welche Events euch erwarten und welche Inhalte sie in das Spiel bringen, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im April 2025 in Pokémon GO.