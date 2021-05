Pokémon GO bringt große Änderungen bei Team Rocket mit 3 neuen Crypto-Shinys

Das Team Rocket in Pokémon GO hat eine große Überarbeitung bekommen. Darin wurden unter anderem die Pokémon der 3 Rocket-Bosse Arlo, Cliff und Sierra angepasst, was gleichzeitig zu neuen Crypto-Shinys führt.

Was wurde alles verändert? Im Rahmen des Events “Illuminierende Legenden Y” wurden zahlreiche Änderungen am Team GO Rocket vorgenommen:

Die drei Rocket-Bosse Arlo, Cliff und Sierra haben einen neuen Satz von Pokémon bekommen

Jeder Boss bietet ein neues Crypto-Pokémon nach dem Sieg an, das auch als Shiny gefangen werden kann

In den 12-km-Eiern gibt es mit Pam-Pam ein neues Pokémon. Die Weiterentwicklung Pandagro ist vor allem im PvP nützlich

Mit einem Sieg über die Rocket-Rüpel könnt ihr vorübergehend andere Crypto-Pokémon fangen

Außerdem können Crypto-Pokémon jetzt Frustration verlernen

Diese Pokémon erwarten euch nun beim Team GO Rocket

Das ist neu bei Arlo: Der Boss startet seinen Kampf nun mit Bluzuk. Ihm folgen als zweites Pokémon wahlweise Ursaring, Magnezone oder Voltenso. Im dritten Kampf trefft ihr dann auf Giflor, Iksbat oder Scherox.

Wie ihr den Boss am besten besiegen könnt, verraten wir euch im Konter-Guide zu Arlo.

Das ist neu bei Cliff: Cliff eröffnet seinen Kampf mit Samurzel. Als zweites Pokémon könnt ihr auf Quappo, Kingler oder Hariyama treffen. Das dritte Pokémon ist wahlweise Despotar, Tohaido oder Chelterrar.

Wie ihr den Boss am besten besiegen könnt, verraten wir euch im Konter-Guide zu Cliff.

Das ist neu bei Sierra: Sierra setzt als erstes Pokémon auf Sniebel. Diesem folgen denn wahlweise Ampharos, Granbull oder Skorgro. Im dritten Duell trefft ihr auf Hundemon, Seedraking oder Piondragi.

Wie ihr den Boss am besten besiegen könnt, verraten wir euch im Konter-Guide zu Sierra.

Welche neuen Crpyto-Shinys gibt es und wie bekommt man sie? Das jeweils erste Pokémon eines jeden Rocket-Bosses kann nach dem erfolgreichen Kampf gefangen werden. Mit etwas Glück bekommt ihr es auch als Shiny-Version. Das ist jedoch der einzige Weg, an eines der drei neuen Crypto-Shinys zu kommen:

Crypto-Bluzuk – Arlo

Crypto-Samurzel – Cliff

Crypto-Sniebel – Sierra

Ein Bild mit den entsprechenden Anpassungen findet ihr von Couple of Gaming auf Twitter:

Pam-Pam als neues Pokémon in den Eigenartigen-Eiern

Was hat sich bei den Eigenartigen-Eiern geändert? Die besonderen 12-km-Eier enthalten nun 4 neue Pokémon:

Ganovil

Baldorfish

Pionskora

Pam-Pam

Pam-Pam ist ein neues Pokémon, das erst mit dem Xerneas-Event ins Spiel kam und dort in den Raids gefangen werden konnte. Nun kann man es mit viel Glück aus den Kurios-Eiern bekommen.

Das sind 12-km-Eier: Hierbei handelt es sich um Hierbei handelt es sich um 12-km-Eier, die ihr ausschließlich durch die Rocket-Bosse erhalten könnt . Dafür müsst ihr diese Bosse herausfordern und besiegen. Wenn ihr dann einen Eier-Platz frei habt, gibt es das Eigenartige-Ei.

Neue Crypto-Pokémon bei den Rüpeln, aber nur für kurze Zeit

Vom 18. bis zum 24. Mai könnt ihr bei den Rüpeln neue Crypto-Pokémon erhalten. Dabei handelt es sich um:

Tangela

Seeper

Snubbull

Makuhita

Kramurx

Magnayen

Fiffyen

Staralili

Pionskora

Frizelbliz

Außerdem kann es passieren, dass euch mehrere Rüpel auf einmal in einem Kampf herausfordern. Das verkündete Niantic in einem Blogpost (via Niantic).

Was sagt ihr zu den Änderungen am Team GO Rocket? Welche Crypto-Pokémon sind für euch interessant? Und spielt ihr das neue Event rund um das Team Rocket aktiv?

Während des “Illuminierende Legenden Y”-Events befindet sich das Pokémon Iveltal in den Raids. Wir verraten euch hier, wie ihr es am besten besiegt: Pokémon GO: Yveltal Konter – Die besten Angreifer für den legendären Boss.