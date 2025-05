7 Monster, die ihr im aktuellen Event in Pokémon GO unbedingt fangen solltet

Team GO Rocket ist in Pokémon GO zurückgekehrt. Und hat einige starke Monster dabei, die ihr nicht verpassen solltet.

In Pokémon GO hat Team GO Rocket aktuell wieder ein Event übernommen. Die „Kronen-Clash: Übernahme“ läuft von Mittwoch, dem 14. Mai 2025 um 00:00 Uhr bis zum Sonntag, dem 18. Mai 2025 um 23:59 Uhr.

Dabei haben sie natürlich auch wieder einige interessante Pokémon dabei. Welche Monster sich aus dem Event besonders lohnen, haben wir uns für euch angeguckt und zusammengefasst.

Schnappt euch diese starken Monster

Crypto-Dialga

Was ist das für ein Pokémon? Das Highlight des Events dürfte Crypto-Dialga sein. Das legendäre Monster stammt aus der 4. Generation und besitzt die Typen Stahl und Drache.

Wie erhalte ich das Pokémon? Crypto-Dialga erhaltet ihr, indem ihr die neue Spezialforschung des Events erledigt. Hier erhaltet ihr ein Super-Rocket-Radar, mit dem ihr Giovanni suchen und herausfordern könnt. Ist euch das gelungen, dann könnt ihr Crypto-Dialga von ihm fangen.

Wofür lohnt sich das Monster? Bereits die reguläre Form von Dialga ist ein starker Angreifer in Raids. Es kann vor allem als Stahl-Angreifer glänzen, ist aber auch ein solider Drachen-Angreifer. Die Crypto-Variante wird entsprechend einen noch besseren Angreifer darstellen.

Crypto-Kaumalat

Was ist das für ein Pokémon? Kaumalat ist ein Monster aus der 4. Generation. Es besitzt die Typen Boden sowie Drache und kann sich zuerst zu Knarksel und anschließend zu Knakrack entwickeln.

Wie erhalte ich das Pokémon? Kaumalat könnt ihr in seiner Crypto-Form erhalten, wenn ihr den Rocket-Boss Cliff herausfordert. Dieser hat seit dem Start des Events Kaumalat dabei.

Wofür lohnt sich das Monster? Knakrack ist ein absolutes Monster in Raids. Es ist sowohl als Boden-, als auch als Drachen-Angreifer eines der stärksten Pokémon und sollte in keinem Team fehlen.

Crypto-Balgoras

Was ist das für ein Pokémon? Einen weiteren starken Angreifer erhaltet ihr, wenn ihr Crypto-Balgoras fangt. Es kann sich zu Monargoras entwickeln. Die Pokémon stammen aus der 6. Generation und besitzen die Typen Gestein und Drache.

Wie erhalte ich das Pokémon? Balgoras gehört zu den neuen Monstern, die ihr ab sofort von Rocket Rüpeln erhalten könnt.

Wofür lohnt sich das Monster? Monargoras kann seine wahre Stärke in Raids entfalten. Dafür solltet ihr das Monster als Gesteins-Angreifer spielen.

Crypto-Strepoli

Was ist das für ein Pokémon? Strepoli, das Kampf-Pokémon, stellt die Weiterentwicklung von Praktibalk dar. Es kann sich außerdem zu Meistagrif weiterentwickeln. Strepoli gibt es seit der 5. Generation.

Wie erhalte ich das Pokémon? Strepoli ist eines der Monster, welches ihr in 3-Sterne-Crypto-Raids erhalten könnt.

Wofür lohnt sich das Monster? Meistagrif ist, vor allem in seiner Crypto-Form, einer der besten Angreifer in Pokémon GO. Benötigt ihr für Raids noch Kampf-Angreifer, dann solltet ihr Strepoli unbedingt herausfordern und eurem Team hinzufügen.

Crypto-Keifel

Was ist das für ein Pokémon? Keifel ist ein Eis- und Boden-Pokémon, welches seit der 2. Generation existiert. Es entwickelt sich aus Quiekel und kann sich wiederum zu Mamutel entwickeln.

Wie erhalte ich das Pokémon? Auch Keifel findet ihr in den 3-Sterne-Crypto-Raids.

Wofür lohnt sich das Monster? Mit Crypto-Mamutel könnt ihr einen starken Raid-Angreifer vom Typ Boden erhalten. Noch stärker ist das Monster sogar, wenn ihr es als Eis-Angreifer spielt.

Crypto-Magnetilo

Was ist das für ein Pokémon? Magnetilo ist ein Monster, welches bereits seit der 1. Generation Teil der Pokémon-Welt ist. Es besitzt die Typen Elektro und Stahl. Entwickelt ihr es, dann erhaltet ihr zuerst Magneton und anschließend Magnezone.

Wie erhalte ich das Pokémon? Magnetilo erwartet euch in seiner Crypto-Form in 1-Sterne-Crypto-Raids.

Wofür lohnt sich das Monster? Magnezone ist ein starker Elektro-Angreifer, der eure Raid-Teams verstärken kann.

Crypto-Lapras

Was ist das für ein Pokémon? Lapras ist ebenfalls ein Pokémon, welches bereits seit der 1. Generation existiert. Es besitzt die Typen Wasser und Eis.

Wie erhalte ich das Pokémon? Wollt ihr Lapras im Event in seiner Crypto-Form erhalten, dann müsst ihr das Monster in 3-Sterne-Crypto-Raids herausfordern.

Wofür lohnt sich das Monster? Für Raids eignet sich Lapras wenig. Hier gibt es wesentlich stärkere Monster, auf die ihr setzen solltet. In der Kampfliga hingegen kann Lapras sein wahres Potenzial entfalten. Vor allem in der Hyperliga gehört es aktuell zu den besten Monstern, die ihr im Wettbewerb einsetzen könnt.

Im aktuellen Rocket-Event habt ihr nicht nur die Möglichkeit neue Monster zu fangen, sondern auch euren bereits gefangenen Pokémon die Lade-Attacke Frustration zu verlernen. Dabei gibt es einige Monster, bei denen es sich besonders lohnt: Frustration verlernen – 18 Monster, bei denen es sich lohnt.