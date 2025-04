Pokémon GO bringt starke neue Crypto-Pokémon – So sieht das nächste Rocket-Event aus

Team GO Rocket kehrt zu Pokémon GO zurück. Wann, wie und was sie mitbringen? Das fassen wir hier zusammen.

Im Kalender der Mai-Termine in Pokémon GO findet sich ein Event, das mit dem Debüt von Gladimperio sowieso schon spannend aussieht: der Kronenclash.

Doch das Event wird nun noch etwas spannender. Denn auf halber Strecke wird auch noch eine GO-Rocket-Übernahme hinzugefügt. Das bedeutet: Team GO Rocket bringt neue Pokémon mit, die Bosse wechseln ihre Pokémon und Frustration verlernen könnt ihr auch noch.

Wann läuft die Rocket-Übernahme? Sie beginnt am 14. Mai 2025 um 00:00 Uhr. Schluss ist dann am 18. Mai um 23:59 Uhr. Die Übernahme läuft somit von Mittwoch bis Sonntag.

Was ist das Highlight? Das dürfte für viele Crypto-Dialga sein! Giovanni hat das Zeit-Pokémon unter seine Kontrolle gebracht. Eure Aufgabe ist also, den Boss zu besiegen und Dialga zu befreien. Dafür braucht ihr einen Super-Rocket-Radar.

Alle weiteren Inhalte listen wir unten für euch auf.

Was bringt die Rocket-Übernahme im Mai 2025 zu Pokémon GO?

Diese Boni gelten: Es gibt gleich eine ganze Reihe an Dingen, die das Event mitbringt. Dazu gehören die folgenden Aspekte:

Grundsätzlich erscheint Team GO Rocket öfter – in Ballons und an Stops.

Ihr könnt die Attacke „Frustration“ mit Lade-TMs bei Crypto-Monstern entfernen. Somit können sie ihr ganzes Potenzial ausschöpfen.

Pokémon aus Crypto-Raids erhalten stärkere Variationen bei Angriffs-, Verteidigungs- und KP-Werten. Hier kann man vielleicht auf bessere Werte für das PvP hoffen.

Die Rocket-Bosse bekommen neue Pokémon. Welche, sind noch nicht bekannt – außer Dialga bei Giovanni.

Larvitar und Gladiantri wechseln von 12-km- in 10-km-Eier. Sie können beide shiny sein.

Feldforschungen, die Sofort-TMs, Lade-TMs und Mysteriöse Teile bringen.

Es wird außerdem eine kostenpflichtige, aber optionale befristete Forschung im Shop angeboten.

Neue Crypto-Pokémon: Auch die Rüpel erhalten neue Crypto-Pokémon. Besonders spannend dürften da die beiden Fossil-Pokémon sein. Es handelt sich bei den neuen Monstern um:

Crypto-Bummelz

Crypto-Iscalar

Crypto-Balgoras

Crypto-Amarino

Crypto-Raids: Auch in den Raids könnt ihr auf Crypto-Pokémon treffen. Achtung ist hier geboten, denn die sind nicht so leicht zu schlagen, wie normale Raids. Klar, Stufe 1 kriegt man auch solo hin, aber schon bei Crypto-Raids der Stufe 3 braucht man wahrscheinlich Unterstützung von mindestens einer weiteren Person.

Stufe 1 bringt Crypto-Magnetilo, Crypto-Feurigel, Crypto-Kramurx und Crypto-Spoink. Magnetilo und Kramurx können shiny sein.

Stufe 3 bringt Crypto-Lapras, -Keifel und -Strepoli. Hier kann Lapras shiny sein.

Was macht Crypto-Pokémon so stark? Das Besondere an ihnen ist, dass sie einen deutlichen Angriffsbonus gegenüber den normalen Monster-Varianten haben. Das Problem ist die Attacke „Frustration“, die man normalerweise nur durch Erlösung loswird – aber dann verliert man auch den Angriffsbonus. Ihr wollt es genauer wissen? Dann schaut hier vorbei: Darum solltet ihr eure Crypto-Pokémon nicht erlösen.