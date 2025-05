So erhaltet ihr Crypto-Dialga in Pokémon GO – Alle Infos zur Rocket-Übernahme

Team GO Rocket kehrt in Pokémon GO zurück und übernimmt erneut ein Event. Neben einigen neuen Crypto-Monstern gibt es auch das Debüt eines legendären Monsters in der Crypto-Form.

Was ist das für ein Event? Diesmal hat sich Team GO Rocket das „Kronen-Clash“-Event geschnappt und übernimmt es. Die Übernahme startet am Mittwoch, dem 14. Mai 2025 um 00:00 Uhr und läuft bis zum Sonntag, dem 18. Mai 2025 um 23:59 Uhr. Das Highlight des Events dürfte das Debüt von Crypto-Dialga sein.

Wie erhalte ich Crypto-Dialga? Mit Beginn des Events erhaltet ihr eine Spezialforschung. Absolviert ihr sie, könnt ihr ein Super-Rocket-Radar erhalten und damit Giovanni suchen und herausfordern. Besiegt ihr ihn erfolgreich, dann könnt ihr Crypto-Dialga von ihm fangen.

Ihr habt bis zum 3. Juni 2025 um 9:59 Uhr Zeit, um euch die Spezialforschung abzuholen. Durch die zusätzlichen Spawns an Rockets könnt ihr die Forschung innerhalb des Events wesentlich schneller absolvieren, als danach.

Inhalte von Kronen-Clash: Übernahme

Welche Boni gibt es im Event? Innerhalb des Events sind die folgenden Boni aktiv:

Team GO Rocket erscheint häufiger an PokéStops und in Ballons

eure Pokémon können die Lade-Attacke Frustration verlernen

bei Pokémon aus 1- und 3-Sterne-Crypto-Raids variieren die Werte für Angriff, Verteidigung und KP mehr als üblich

Ihr solltet die Möglichkeit nutzen und bei euren Crypto-Pokémon Frustration verlernen. Dabei gibt es einige Monster, bei denen es sich besonders lohnt.

Welche neuen Crypto-Pokémon gibt es? Mit Start des Events wird es einige Monster geben, die ihr erstmals in ihren Crypto-Varianten von Rocket-Rüpeln erhalten könnt. Diese Pokémon sind neu:

Crypto-Bummelz

Crypto-Iscalar

Crypto-Balgoras

Crypto-Amarino

Welche Monster gibt es in Crypto-Raids? Innerhalb des Events könnt ihr verschiedene Monster in Crypto-Raids besiegen und nach einem erfolgreichen Kampf fangen.

1-Sterne-Crypto-Raids:

Crypto-Magnetilo*

Crypto-Feurigel

Crypto-Kramurx*

Crypto-Spoink

3-Sterne-Crypto-Raids:

Crypto-Lapras*

Crypto-Keifel

Crypto-Strepoli

Alle Monster, die mit einem * markiert sind, können auch als Shiny erscheinen.

Änderungen an Eiern: Mit Beginn des Events gibt es eine kleine Änderung an den Eiern. Während ihr Larvitar und Gladiantri bisher aus 12-km-Eiern erhalten konntet, findet ihr beide Monster ab sofort in 10-km-Eiern.

Weitere Inhalte des Events: Es gibt auch wieder Feldforschungen, die an das Event angepasst sind. Dabei könnt ihr Sofort-TMs, Lade-TMs sowie mysteriöse Teile als Belohnungen erhalten. Ebenfalls könnt ihr mit Event-Pokémon an PokéStop-Showcases teilnehmen.

Für 4,99 $ (also ungefähr 5 €) könnt ihr eine befristete Forschung erwerben. Hier erhaltet ihr unter anderem ein Super-Rocket-Radar, 2 Premium-Kampf-Pässe sowie Begegnungen mit Nidoqueen mit Krone sowie Nidoking mit Krone als Belohnungen.

Wenn ihr das Ticket als Teil der Hyper-Ticketbox im Webstore von Pokémon GO kauft, dann erhaltet ihr zusätzlich noch einen Top-Beleber sowie 10 Hyperbälle dazu.

Neben der “Kronen-Clash: Übernahme” durch Team GO Rocket warten im aktuellen Monat noch viele weitere Events auf euch. Wenn ihr wissen wollt, welche das sind und wann sie stattfinden, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im Mai 2025 in Pokémon GO.