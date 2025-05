Gladimperio in Pokémon GO erhalten: So könnt ihr Caesurio im neuen Event entwickeln

Das „Kronen-Clash“-Event steht in Pokémon GO an. Dabei könnt ihr erstmals Caesurio entwickeln und somit Gladimperio erhalten.

Wann läuft das Event? Das Event Kronen-Clash startet am Samstag, dem 10. Mai 2025 um 10:00 Uhr und läuft bis Sonntag, dem 18. Mai 2025 um 20:00 Uhr.

Wie kann ich Gladimperio erhalten? Gladimperio könnt ihr erhalten, indem ihr Caesurio entwickelt. Dafür müsst ihr Caesurio als Kumpel mitnehmen und anschließend 15 Unlicht- oder Stahl-Pokémon in Raids besiegen. Ihr müsst Caesurio dabei nur als Kumpel dabeihaben und nicht aktiv mit dem Monster die Raids absolvieren.

Caesurio erhaltet ihr, indem ihr Gladiantri entwickelt. Das Monster könnt ihr aktuell aus verschiedenen Eiern erhalten. Innerhalb des Events könnt ihr Gladiantri außerdem in Stufe-1-Raids sowie mit etwas Glück auch in der Wildnis finden.

Kronen-Clash – Alle Inhalte des Events

Welche neuen Pokémon gibt es im Event? Neben dem Debüt von Gladimperio könnt ihr im Event auch 2 kostümierte Monster erstmals im Spiel erhalten. Dabei handelt es sich um Nidoqueen mit Krone sowie Nidoking mit Krone. Beide Monster findet ihr in Stufe-3-Raids. Die Chance auf ein Shiny ist bei beiden Monstern zudem erhöht.

Welche Pokémon gibt es in der Wildnis? Innerhalb des Events könnt ihr auf die folgenden Monster in der Wildnis treffen:

Flegmon*

Bummelz*

Plinfa*

Wadribie*

Serpifeu*

Leufeo*

Gladiantri* (seltener)

Alle Monster, die mit einem * markiert sind, können auch als Shiny angetroffen werden.

Welche Monster gibt es in Raids? Wollt ihr euch während des Events in Raids stürzen, dann warten die folgenden Pokémon auf euch.

Stufe-1-Raids:

Sniebel*

Klikk*

Gladiantri*

Stufe-3-Raids:

Nidoqueen mit Krone*

Nidoking mit Krone*

Monster, die ein * besitzen, können auch in ihrer Shiny-Form erscheinen.

Welche Boni gibt es im Event? Das Event wird auch mit besonderen Boni kommen, die in der Zeit des Events aktiv sind. Dabei handelt es sich um die folgenden:

erhöhte Shiny-Chance bei Nidoqueen mit Krone, Nidoking mit Krone, Leufeo, Wadribie sowie Flegmon

doppelte Menge an Erfahrungspunkten, wenn ihr ein Pokémon entwickelt

fangt ihr ein Flegmon, dann könnt ihr einen King-Stein erhalten

Weitere Inhalte des Events: Es wird wieder Event-Feldforschungen geben, die ihr absolvieren könnt. PokéStop-Showcases mit Event-Monstern wird es genauso geben, wie auch eine Sammler-Herausforderung.

Das Kronen-Clash-Event ist natürlich nicht das einzige Event, welches im aktuellen Monat in Pokémon GO stattfindet. Der Mai hat noch einiges mehr an Inhalt zu bieten. Wenn ihr wissen wollt, was im aktuellen Monat so ansteht, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im Mai 2025 in Pokémon GO.