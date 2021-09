5 Dinge, die ihr vor dem Ende der Fashion Week in Pokémon GO tun solltet

In Pokémon GO endet bald das Fashion-Week-Event. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, welche 5 Dinge ihr vor dem Ablauf des Events noch tun solltet und zeigen euch unsere Tipps.

Was ist das für ein Event? Derzeit läuft in Pokémon GO die sogenannte Fashion Week. Bei dieser steht vor allem das Aussehen der Monster im Mittelpunkt. Aus diesem Grund könnt ihr derzeit auf einige kostümierte Exemplare treffen.

Ihr habt noch bis morgen, den 28. September 2021, um 20:00 Uhr Ortszeit die Möglichkeit, alle Vorteile des Events zu nutzen. Wir haben euch 5 Tipps zusammengestellt, welche Dinge ihr vor dem Ende des Events gemacht haben solltet.

Diese 5 Dinge solltet ihr tun

Wie auch bei anderen Events in Pokémon GO, gibt es bei diesem wieder zahlreiche Besonderheiten für die Trainer. So könnt ihr neben der befristeten Forschung auch auf das eine oder andere kostümierte Monster treffen. 5 Dinge solltet ihr dabei auf jeden Fall nutzen, bevor das Event wieder vorbei ist. Wir haben euch unsere Tipps nachfolgend zusammengefasst:

Befristete Forschung abschließen

Während des Fashion-Events habt ihr die Möglichkeit eine befristete Forschung abzuschließen, bei der einige Belohnungen auf euch warten. Diese Forschung ist allerdings nur bis zum Ende des Events verfügbar. Auch bereits erledigte Aufgaben können im Nachgang nicht mehr eingelöst werden. Nutzt also die letzten Stunden der Fashion Week, um die Aufgaben abzuschließen und die Belohnungen einzusammeln.

Verkleidete Pokémon fangen

Überall in der Wildnis sind sie zu finden: kostümierte Pokémon. Egal ob Smettbo mit Schleife, Sniebel mit Mütze und Sonnenbrille oder Glibunkel mit einer Kappe, die Monster haben sich für das Fashion-Event schick gemacht und wollen natürlich gefangen werden.

Sofern ihr das noch nicht gemacht habt, solltet ihr es auf jeden Fall nutzen, denn im Pokédex haben diese kostümierten Pokémon sogar ihre eigene Kategorie. Einige freuen sich bestimmt über einen neuen Eintrag. Darüber hinaus könnt ihr diese Monster mit etwas Glück auch in ihrer schillernden Form fangen.

schillerndes, kostümiertes Smettbo und Sniebel

Doch nicht nur in der Wildnis solltet ihr Ausschau nach den kostümierten Pokémon halten. Auch in Level-1- und Level-3-Raids sowie aus 7-km-Eiern könnt ihr das eine oder andere bekommen. Ob und wann ihr die Monster mit dieser Verkleidung das nächste Mal im Spiel finden werdet, ist noch nicht bekannt. Es könnte also vorerst eure letzte Chance darauf sein.

Geschenke öffnen

Wer auch nach dem Ende der Fashion Week noch das eine oder andere kostümierte Monster bekommen möchte, sollte vorab ausreichend 7-km-Eier generieren. Diese beinhalten derzeit folgende Pokémon, welche ihr mit etwas Glück auch in ihren schillernden Formen bekommen könnt:

Sheinux mit Zylinder

Kussilla mit Schleife

Alola-Mauzi

Galar-Mauzi

Die 7-km-Eier könnt ihr ausschließlich aus den Geschenken von euren Freunden bekommen. Die einzige Voraussetzung ist ausreichender Platz in eurer Eier-Aufbewahrung. Wer auf eines dieser Monster hofft, sollte die Chance nochmal nutzen, denn nach dem Event ändert sich auch der Pool aus Pokémon in den 7-km-Eiern.

Coiffwaff fangen

Das neue Pokémon Coiffwaff spawnt derzeit ebenfalls vermehrt in der Wildnis. Da es sich bei diesem Monster um einen Formwandler handelt, könnt ihr durch das Ändern seines Haarschnittes seine Form wechseln. Insgesamt hat es 10 verschiedene Formen, allerdings sind nur vier davon hier in Deutschland zu bekommen:

Zottelform (Grundform, die ihr in der Wildnis fangen könnt)

Damenschnitt

Kavalierschnitt

Diamantenschnitt

Solange Coiffwaff noch eventbedingt häufiger im Spiel spawnt, solltet ihr möglichst viele von ihm fangen. So habt ihr für die Zukunft direkt das eine oder andere starke Exemplar, um euch auch die anderen Formen sichern zu können. Durch tägliche Schnappschüsse habt ihr außerdem die Möglichkeit weitere drei Coiffwaff pro Tag zu erhalten.

Coiffwaff in seinen verschiedenen Formen

Pokémon tauschen

Wer bereits etwas länger spielt, weiß dass ihr in Pokémon GO täglich bis zu 100 Pokémon tauschen könnt. Spieler die für ihren Pokédex möglichst viele Glücks-Pokémon sammeln wollen, sollten diese Möglichkeit unbedingt nutzen. Denn nicht nur durch einen Glücksfreund kann es zum Glückstausch kommen, sondern auch zufällig während des normalen Tauschs.

Die Wahrscheinlichkeit auf einen Glückstausch liegt zwar nur bei etwa 5-6 %, aber vor allem bei Monstern wie Coiffwaff, die ihr aufgrund des Events im Moment häufiger in der Wildnis findet, kann sich das Tauschen lohnen.

Welche Dinge wollt ihr unbedingt noch vor dem Ende des Fashion-Events in Pokémon GO erledigen? Habt ihr euch bereits alle kostümierten Monster sichern können? Und konntet ihr Coiffwaff bereits in die verschiedenen Formen umwandeln, die es in Deutschland gibt? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare.

In den kommenden Wochen steht in Pokémon GO aber wieder einiges an. Wir haben uns angesehen, welche Events es im Oktober geben wird und welche sich besonders lohnen.