Pokémon GO: Spieler rätseln über seltsamen Shiny-Vorfall

Die wohl begehrtesten Monster in Pokémon GO sind Shinys. Um den Pokédex damit zu füllen, wollen einige Spieler eine möglichst große Auswahl dieser schillernden Exemplare fangen. Nun berichtet ein Trainer allerdings von einem Vorfall, bei dem er nicht das Pokémon bekommen hat, was er eigentlich fangen wollte. Wir haben uns angesehen, was passiert ist und zeigen es euch.

Um was für einen Vorfall geht es? Mit etwas Glück haben Trainer in Pokémon GO die Möglichkeit, auf ein schillerndes Pokémon zu treffen. Von einer solchen Begegnung berichtete auch der Trainer DaRk_ViVi auf reddit (via reddit.com). Allerdings verlief diese nicht so, wie er es erwartet hatte.

Er erhielt in seinem täglichen Spawn ein Traumato, welches ihm nach dem Öffnen in seiner schillernden Form gegenüberstand.

Nach dem erfolgreichen Fangen passierte jedoch die Überraschung: Aus dem einstigen schillernden Traumato wurde ein Shiny-Ditto.

Was ist ein täglicher Spawn?

Beim täglichen Spawn handelt es sich um ein Pokémon, welches beim ersten Öffnen des Spiels auftaucht und was bei jedem Trainer anders ist. Es ist somit wie ein persönliches Pokémon. Anders als andere Monster flieht es nicht nach kurzer Zeit wieder, sondern bleibt den ganzen Tag an dieser Stelle sitzen, bis es gefangen wurde.

Was ist Ditto für ein Pokémon? Bei Ditto handelt es sich um ein Monster, welches sein Aussehen anpassen kann und sich somit im Spiel hinter anderen Pokémon versteckt. Mit dem Wechsel der Jahreszeit, haben die Trainer in Pokémon GO auch erstmals die Möglichkeit in der Wildnis auf ein schillerndes Ditto zu treffen.

Ditto als Shiny (links) und normal (rechts)

Somit kann sich Ditto nun auch hinter Monstern verstecken, die es bereits in ihrer schillernden Form im Spiel gibt und dadurch selbst zu einem Shiny werden. Allerdings sollte dies nach den Informationen von Niantic nur dann der Fall sein, wenn es sich bei dem zu fangenden Pokémon nicht um ein schillerndes Exemplar handelt (via twitter.com).

Trefft ihr also wie der Trainer DaRk_ViVi auf ein Shiny-Traumato, dann sollte sich dieses normalerweise nicht zu einem Ditto verwandeln. Doch wie konnte das dann passieren? Darüber haben sich auch die Trainer auf reddit Gedanken gemacht und versuchen Gründe für diesen Vorfall zu finden.

Das ist die Vermutung der Community

Nachdem DaRk_ViVi auf seinen Vorfall über die Plattform reddit aufmerksam gemacht hat, melden sich auch andere Trainer, die von ähnlichen Erfahrungen berichten. So berichtet effrightscorp von einer Begegnung mit einem schillernden Teddiursa, was im Anschluss zu einem Shiny-Ditto wurde (via reddit.com). Auch bei ihm handelte es sich um das Pokémon aus dem täglichen Spawn.

Aus diesem Grund sind sich viele reddit-Nutzer einig, es muss mit den täglichen Spawns zusammenhängen. Einige vermuten, dass Niantic diese Liste vergessen hat an die Shiny-Bedingungen bei Ditto anzupassen:

BKoldcuts (via reddit.com): “Vielleicht ist der tägliche Spawn ein Sonderfall, den sie bei der Prüfung, ob das Aussehen schillernd sein kann, nicht berücksichtigt haben? Das ist die einzige Möglichkeit, die mir einfällt.”

seaprincesshnb (via reddit.com): “Ja, ich wette, sie haben die Logik nicht auf den täglichen Spawn angewandt. Dieser Pool ist anders und es scheint wie eine Liste, die sie “vergessen” würden, mit bestimmten Regeln zu aktualisieren.”

snek_nz (via reddit.com): “Ich meine, ich persönlich wäre nicht böse. Aber das ist absolut nicht das, was Niantic angedeutet hat, dass es passieren würde. Ich dachte, das wäre der Grund, warum Ditto überhaupt auf nicht schillernde Pokemon umgestellt wurde”

Ob in Pokémon GO tatsächlich vergessen wurde, die täglichen Spawns im Zusammenhang mit Ditto anzupassen, ist nicht bekannt. Sofern Niantic sich dazu äußert, wie mit diesen Begegnungen zukünftig umgegangen wird, erfahrt ihr es hier auf MeinMMO.

Wie findet ihr die Begegnung von DaRk_ViVi? Hättet ihr euch über ein schillerndes Ditto gefreut oder wärt ihr traurig, dass euer ursprüngliches Shiny nun nicht mehr da ist? Und fändet ihr es gut, wenn auch in Zukunft aus schillernden Monstern ein Ditto kommt? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare.

