Satte 700€ Rabatt auf diesen 4K Philips OLED-TV mit 120Hz und Ambilight! Sichert euch das Angebot bei MediaMarkt

Dieser 4K OLED-Fernseher von Philips erfüllt die Wünsche von allen Film- und Gaming-Fans. Bei MediaMarkt spart ihr jetzt 35%.

Ihr seid auf der Suche nach einem neuen Fernseher, der euch ein atemberaubendes Bild und einen immersiven Sound bietet? Dann solltet ihr euch das Angebot von MediaMarkt nicht entgehen lassen. Dort gibt es aktuell den Philips 55OLED808/12 für nur 1299€ statt 1999€. Das ist eine Ersparnis von satten 700€ oder 35%.

Warum dieser Fernseher so besonders ist

Der Philips 55OLED808/12 ist ein 4K OLED-Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 55 Zoll (139 cm). Er bietet euch eine gestochen scharfe Auflösung von 3840 x 2160 Pixeln, die jedes Detail zum Leben erweckt. Dank der OLED-Technologie habt ihr zudem einen hohen Kontrast, satte Farben und tiefe Schwarzwerte.

Aber das ist noch nicht alles. Der Fernseher verfügt auch über das einzigartige Ambilight-System von Philips, das die Farben des Bildschirms an die Wand hinter dem Fernseher projiziert. So entsteht ein noch intensiveres Seherlebnis, das euch in die Handlung eintauchen lässt.

Der Philips OLED-TV mit Ambilight erfüllt praktisch jeden Wunsch.

Für Gaming-Fans hat der Fernseher ebenfalls einiges zu bieten. Er unterstützt eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz, was für eine flüssige Darstellung von schnellen Bewegungen sorgt. Außerdem hat er einen niedrigen Input Lag, was bedeutet, dass eure Eingaben schnell umgesetzt werden. Und dank der Unterstützung von Dolby Vision und Dolby Atmos habt ihr nicht nur ein fantastisches Bild, sondern auch einen raumfüllenden Klang.

Wenn ihr also einen Fernseher sucht, der euch sowohl beim Filme schauen als auch beim Zocken begeistert, dann solltet ihr euch den Philips OLED Ambilight-TV bei MediaMarkt sichern.

