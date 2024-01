Die RX 7900 XT Hellhound ist gerade eine der günstigsten und besten 4K-Karten-Optionen auf dem Markt

Mit der RX 7900 XT könnt ihr höchste Details beim 4K-Gaming genießen und das über viele Jahre hinweg. Nutzt das Angebot bei Alternate.

Die PowerColor Radeon RX 7900 XT Hellhound ist eine außergewöhnliche Grafikkarte, die euch für diesen mickrigen Preis im Vergleich zu anderen Grafikkarten enorm viel bietet. Dazu gehören Dinge wie 20GB Grafikspeicher, AMD FreeSync-Technologie, Radeon Image Sharpening, Radeon Anti-Lag, Hardware Raytracing und einem GPU-Boost-Takt von 2500 MHz. Spart jetzt 70€ und bezahlt nur 819€. Vor einem Jahr hat diese Karte noch im Schnitt 100€ bis 200€ mehr gekostet. Für Geduldige ist jetzt die beste Gelegenheit gekommen.

Darum ist die RX 7900 XT ein lohnendes Grafik-Biest

Mit ihrer hohen Speicherkapazität von 20GB und einem GPU-Boost-Takt von 2500 MHz liefert sie eine herausragende Grafikleistung, die selbst die neuesten Spiele in atemberaubender Detailgenauigkeit darstellt. Verliert euch in tollen Welten wie aus The Witcher 3 oder Assassin’s Creed Valhalla.

Die AMD FreeSync-Technologie sorgt für eine flüssige Darstellung, wobei Tearing und Ruckeln der Vergangenheit angehört, wenn ihr den richtigen Monitor verwendet. Dadurch werden unerwünschte visuelle Artefakte vermieden und das Spielerlebnis insgesamt verbessert.

Radeon Image Sharpening verbessert die Bildqualität, indem es die Schärfe von Texturen und Details in Spielen erhöht. Dies führt zu einer klareren und detaillierteren Darstellung, ohne dabei die Leistung zu beeinträchtigen.

Radeon Anti-Lag reduziert die Eingabeverzögerung und sorgt dafür, dass eure Aktionen sofort auf dem Bildschirm erscheinen. Dies ist besonders wichtig bei schnellen Spielen, da es euch einen entscheidenden Vorteil verschaffen kann.

Die Hardware Raytracing-Funktion ermöglicht es der Grafikkarte, Lichteffekte und Schatten in Echtzeit zu berechnen, was zu einer realistischeren Darstellung von Spielwelten führt. Dadurch werden Spiele visuell noch ansprechender und immersiver. Dank der neusten FSR-Technologie erhaltet ihr nun noch mehr Bilder pro Sekunde.

Mehr Top-Angebote

