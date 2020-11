Das Free2Play-Spiel Rise of the Archons bekam ein riesiges Update spendiert, welches beinahe einen Neuanfang darstellt.

Was erwartet euch im Spiel? Rise of the Archons ist eine Neuauflage des Klassiker Legends of Mir, das 2004 in der dritten Version startete. Die Neuauflage basiert auf diesem Spiel, bietet aber nun mit einem riesigen Update einige Neuerungen. Nach wie vor erschafft ihr euch einen Helden aus den acht Klassen Barbar, Pyromant, Nekromant, Mönch, Assassine, Jäger, Mystiker, Sturmrufer, mit dem ihr aus der Sicht von schräg oben die Welt erkundet und dort in Hack ’n Slay-Gefechten Monster bekämpft.

Ihr könnt euch mit anderen Spielern zusammenschließen, Quests erledigen und macht euch auf die Suche nach immer besserer Ausrüstung, um euren Helden aufzuwerten.

Rise of the Archons ist eine Neuauflage eines MMORPG-Klassikers.

Ein Klassiker bekommt eine Frischzellenkur

Was ist neu? Rise of the Archons bietet einige Überarbeitungen des Spiels und zudem neue Elemente. Dazu gehören:

Neues Dungeon des Levels 64: Verlorene Welt

Vollständige Überprüfung und Aktualisierung zu Monstern und Bossen

Schnelleres Leveln, da ihr mehr EXP bekommt

Vernichtungs-Messung – Doppelte Beute, Gold und magische Items

Erhöhter Drop von Special Items

Erhöhte Spawns für Super- und Champion-Monster

Viele weitere Aktualisierungen

Was bringen diese Änderungen? Die Entwickler möchten, dass ihr MMORPG durch das Update vor allem für Neueinsteiger spannender wird. Sie möchten mehr Spieler ansprechen, die sich dann in der großen Fantasywelt tummeln.

Wie macht ihr mit? Ihr könnt euch auf der offiziellen Website des MMORPGs einen Account anlegen. Da es sich um ein Free2Play-Spiel handelt, ist das völlig kostenlos.

Anschließend ladet ihr euch den Client herunter, installiert ihn und schon könnt ihr mitspielen.

So spielt sich Legends of Mir, aus dem Rise of the Archons hervorging.

Für wen lohnt sich Rise of the Archons? Das MMORPG hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Als Legends of Mir 3 erschien es 2004. Grafisch erinnert es an Ultima Online oder Lineage 1. Daher solltet ihr keine High-End-Optik erwarten.

Außerdem spielt es sich eher gemächlich. Trotz Hack-and-Slay-Kämpfen kommt kein Stress auf. Es gibt jede Menge zu tun und zu erkunden.

Ihr solltet jedoch ein Faible für Retro-Spiele haben, um an Rise of the Archos Gefallen zu finden.

Wollt ihr Rise of the Archons eine Chance geben? Oder ist es euch zu alt?

