Ein sterbender Fan wollte als letzten Wunsch Dune 2 sehen, daraufhin bescherte ihm der Regisseur eine besondere Premiere

Wie Gagnon erzählte, sahen das einige, die an der Aktion beteiligt waren als Niederlage an, da der Mann niemals das Ende des Films sehen konnte.

Die besondere Filmpremiere von Dune Part: Two fand vor mehr als einem Monat, also im Januar 2024 statt.

Eine andere Lösung musste her. Also hatte der Regisseur eine Idee: Da der Patient nicht in der Lage war, zur Premiere nach Los Angeles zu kommen, würde er die Premiere einfach zu dem Patienten nach Quebec bringen.

Ein Mann in Saguenay–Lac-Saint-Jean, Quebec lag im Palliativmedizinisches Zentrum. Als letzten Wunsch äußerte der Filmfan, dass er Dune: Part Two vor seinem Tod sehen wolle.

