Pünktlichkeit vom anderen Stern: Ein deutscher Online-Shop beliefert euch jetzt innerhalb von 90 Minuten!

Bei MediaMarkt ist die Zukunft schon heute! Bestellt ihr ausgewählte Produkte bekommt ihr sie via Uber unfassbar schnell geliefert.

Stellt euch vor, es ist Freitag und ihr wollt ein neues Smartphone kaufen. Der nächste Elektronikmarkt ist viel zu weit weg und ein Paket käme frühestens Montag. Da hilft nur eins: bei MediaMarkt bestellen! Dank der neuen Sofortlieferungs-Funktion bekommt ihr euer Wunschprodukt im Handumdrehen – Auf das Samsung Galaxy S23 etwa müsstet ihr gerade mal anderthalb Stunden warten.

So funktioniert die Blitz-Lieferung

Jetzt zum Beginn der Aktion sind etwa 200 Märkte in Deutschland dabei; bis Ende 2024 sollen aber alle weiteren dazustoßen. Der Versand verfolgt aus einer der stationären MediaMarkt oder Saturn Filialen, die bereits teilnehmen.

Durchgeführt wird das Ganze via Uber, die Unternehmen arbeiten bereits seit Februar 2024 zusammen. Es gibt allerdings ein paar Einschränkungen, welche Produkte versendet werden können: Sie dürfen nicht größer als 100 cm × 60 cm × 50 cm und nicht schwerer als 23 kg sein. Alle weiteren Bedingungen zur Blitzlieferung findet ihr weiter unten im Text*.

Großartiges Samsung-Smartphone in nur 90 Minuten geliefert!

Das Samsung Galaxy S23 gibt es in vier Farben.

Das Samsung Galaxy S23 ist das ideale Handy für alle, die starke Hardware haben, aber kein teures Flaggschiff kaufen wollen. Auf dem adaptiven 120 Hz-Display werden eure Apps und Spiele dank dem Snapdragon 8 Gen 2 flüssig dargestellt. Auch die Kamera kann sich mit 50 Megapixeln wortwörtlich sehen lassen. Also worauf wartet ihr? Ab in den Shop, bestellen und in 90 Minuten in den Händen halten!

Perfekt für Kreative: SAMSUNG Galaxy Tab S9 FE

Mit gerade mal 523 Gramm Gewicht lässt sich das Tablet bequem in jede Tasche stecken.

Das Samsung Galaxy Tab S9 FE eignet sich hervorragend für künstlerische Arbeit: Das hochauflösende Display kann mit lebendigen Farben und einer messerscharfen Bild-Darstellung überzeugen. Dabei ermöglicht die DCI-P3-Farbskala eine präzise Farbdarstellung, die für Designer und Content-Creator essenziell ist. Zusätzlich ist das Tablet durch die IP68-Zertifizierung und das robuste Design besonders widerstandsfähig gegen Wasser, Staub und sonstige Gefahren des Alltags. Ihr könnt es also bequem und sicher überallhin mitnehmen.

* Bei Kauf eines mit „Sofort-Lieferung“ angebotenen Produkts im MediaMarkt- oder SATURN- Onlineshop unter mediamarkt.de bzw. saturn.de (Käufe bei Drittanbietern und FSK 18-Produkte ausgenommen) und Inanspruchnahme dieser Lieferoption durch einen volljährigen Endkunden im Liefergebiet, erfolgt die Zustellung zur Zieladresse des Kunden innerhalb von 90 Minuten ab Aufgabe der Bestellung (max. Umkreis von 6 km Luftlinie). Die Verfügbarkeit der Lieferoption „Sofort-Lieferung“ ist auf ausgewählte Produkte im MediaMarkt- und SATURN-Onlineshop sowie zeitlich und geografisch begrenzt. Konkrete Voraussetzungen: (1.) Bestellung während Öffnungszeiten des versendenden Marktes bis spätestens 2 Stunden vor Ladenschluss. (2.) Verpackte Ware wiegt bis zu 23 kg mit den Dimensionen 100cmx60cmx60cm. (3.) Zustelldresse liegt innerhalb des durch Uber abgedeckten Servicegebiets (4.) Legitimation des Kunden bei Zustellung. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Bei Beschädigung oder Verlust gelten die einschlägigen gesetzlichen Regelungen. Es gelten die AGB des Lieferanten; Lieferung durch: Uber Eats Germany GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlin