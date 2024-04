Diese 4 Gründe machen den neuen RECARO Aer zum besten Gaming-Stuhl seiner Klasse

Die Sitzexperten von RECARO Gaming stellen ihr neuestes Produkt vor – den RECARO Aer. Euch erwartet ein hochwertiger, bequemer und individualisierbarer Gaming-Stuhl mit Top-Preis-Leistungs-Verhältnis.

Das ist der RECARO Aer: Der RECARO Aer ist das neuste Modell von RECARO Gaming und bietet all die Features, mit denen die Stühle des Herstellers schon immer brilliert haben.

Obendrein bringt euch der neue Stuhl weitere Funktionen, die euch beim stundenlangen Sitzen maximalen Komfort bescheren, egal ob beim Zocken oder Arbeiten im Home-Office.

Die neue Mesh-Rückenlehne sorgt in Kombination mit dem Premium-Sitzpolsterkaltschaum und hochwertigen Stoffen dafür, dass ihr stets sehr bequem und optimal sitzt.

Weitere tolle individuelle Einstellmöglichkeiten bieten die Premium-Synchronmechanik Plus und die 5D-Multifunktionsarmlehnen. Mit diesen passt ihr den Sitz noch besser an eure Ansprüche an, wenn es darauf ankommt!

Außerdem schont der neue Gaming-Stuhl von RECARO zusätzlich euren Geldbeutel, denn es gibt ihn schon ab 399,00 Euro.

RECARO Aer: Bequem, robust und anpassbar

Der neue RECARO Aer passt mit seinem eleganten Design perfekt in jedes Zockerzimmer.

Die folgenden Eigenschaften zeichnen den RECARO Aer Gaming-Stuhl besonders aus und machen ihn zu einem individualisierbaren und zudem auch ergonomischen Unterstützer für stundenlanges, bequemes Sitzen vor dem Bildschirm.

Die Mesh-Rückenlehne verändert alles

Die größte Neuerung am RECARO Aer ist das neue Konzept der “Mesh-Rückenlehne”. Diese besteht aus einem ergonomisch gespannten, flexiblen Gewebestoff. So kann sich die Rückenlehne dynamisch an euren Rücken anpassen und sorgt für eine optimale ergonomische Unterstützung und Entlastung eueres Rückens.

Obendrein bietet der atmungsaktive Stoff bei längeren Gamingsessions optimale Kühlung und beugt Schwitzen vor. Ein heißer Sommer steht eurem Zockerspaß oder einem entspannten Arbeitsalltag nicht im Weg.

Die flexible Rückenlehne aus Mesh sorgt zusammen mit der Synchronmechanik für optimale Ergonomie.

Premium-Synchronmechanik – Immer in Position!

Die Synchronmechanik beschert euch eine konstant hohe Ergonomie in jeder Position. Sofern ihr euch also zurücklehnt, verschiebt sich Sitzfläche und Rückenlehne synchron. So rutscht ihr nicht unbequem auf dem Sessel umher, sondern sitzt immer für jede Situation optimal.

Zusätzlich bietet die Premium-Synchronmechanik-Plus die Wahl zwischen drei arretierbaren Sitzpositionen. Je nach Gaming-Genre und persönlicher Vorliebe könnt ihr also aufrecht und aufmerksam oder gechillt und gemütlich in eurem Sitz eurem Lieblingshobby frönen, ohne an Ergonomie zu verlieren.

5D-Multifunktionsarmlehnen – Genau wie ihr sie haben wollt

Bei den Armlehnen habt ihr die volle Freiheit und viele Anpassungsmöglichkeiten.

Beim RECARO Aer bekommt ihr verschiedene, weich gepolsterte Armlehnen zur Auswahl. Diese bieten neben Komfort vor allem Flexibilität für eine stets optimale Körperhaltung.

Sollte die Armlehne stören, kann die 5D-Multifunktionsarmlehne sogar ganz nach hinten weggeklappt werden.

Bei 4D- und 5D-Armlehnen sind die Pads um 25 Grad nach links und rechts drehbar, damit der Unterarm immer in einer angenehmen Position zum Spielen oder Arbeiten liegt.

Euer Unterarm ist so stets in der richtigen Position, um Maus, Tastatur oder Gamepad zu bedienen.

Die standardmäßig verbaute 2D-Armlehne lässt sich horizontal und vertikal verstellen. Es ist also unerheblich, wie ihr eure Armlehnen haben wollt, beim RECARO Aer habt ihr die volle Auswahl!

Belastbarkeit und Sitztiefe – Größe spielt keine Rolle

Wie gewohnt setzt RECARO auch bei der Konstruktion der RECARO Aer-Gaming-Stühle auf hochwertige Materialien und Qualität “Made in Germany”. Das gewährleistet die Langlebigkeit des Sitzes sowie eine Belastbarkeit von bis zu 150 kg.

Dazu kommt noch die einstellbare Sitztiefe. Denn ebenso wichtig wie die Haltung von Rücken und Armen ist die korrekte Positionierung der Beine.

Eine zu kurze oder zu lange Sitztiefe wird schnell unangenehm, wenn eure Beine entweder über dem Boden baumeln oder im falschen Winkel zu Knie und Hüfte aufsitzen.

Beim RECARO Aer sorgt daher die im Upgrade verfügbare Sitztiefenverstellung mit nur einem Handgriff dafür, dass eure Beine stets in der richtigen Position für maximalen Komfort stehen.

Damit auch eure Augen etwas vom RECARO Aer haben, bietet euch RECARO zum Verkaufsstart eine Auswahl aus vier Farbvarianten: Den RECARO Aer gibt es in Midnight Black, Ocean Blue, Ruby Red und Royal Blue.

Worauf wartet ihr also noch? Holt euch den RECARO Aer und überzeugt euch selbst von der Qualität des Top-Gaming-Stuhls!