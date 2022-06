Perfekt für PS5 und Xbox: OLED-TV von LG jetzt bei Otto zum Bestpreis im Angebot

Um das Maximum aus eurer PS5 oder Xbox Series X|S herauszuholen, braucht ihr einen OLED-TV. So einen gibt es jetzt bei Otto zum Bestpreis.

Mit einem OLED-TV bekommt ihr die aktuell bestmöglichen Bilder, egal ob beim Fernsehen oder beim Spielen mit PS5 oder Xbox. Ein starkes Modell von LG wird bei Otto aktuell zum Bestpreis angeboten.

OLED-TV von LG: Das ist das Angebot

Bei Otto könnt ihr euch den LG OLED 55B19LA gerade für günstige 899€ sichern. Die UVP des Geräts beträgt dabei 1799 Euro, dieser Preis ist allerdings schon länger nicht mehr realistisch.

Ein Blick auf den Preisvergleich verrät aber, dass der OLED-TV aktuell nirgends sonst günstiger angeboten wird als bei Otto. Bei der Konkurrenz zahlt ihr zur Zeit mindestens 40 Euro mehr. In der gesamten Historie war er nur zu zwei kurzen Zeitpunkten noch günstiger.

Jetzt OLED-TV von LG für nur 899€ sichern

Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) 139 cm / 55 Zoll Bildschirmauflösung 3.840 x 2.160 Pixel Native Bildwiederholfrequenz 120 Hz Bildverbesserungssystem Cinema HDR mit Dolby Vision IQ, HDR10 Pro und HLG, AI Picture mit Auto Genre Selection (Dolby HDR), Face Enhancing, Text Upscaling, AI Brightness Control, Image Enhancing mit Dual Step Noise Reduction, Sharpness Enhancer, Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy, HDR Dynamic Tone Mapping, 4K-Upscaler mit AI-Unterstützung, Umgebungslichtsensor (Illuminance Green) Bildverhältnis 16:9 High Dynamic Range (HDR) Cinema HDR (Dolby Vision IQ™, HDR10 Pro und HLG) Anschlüsse 2x HDMI 2.1 und 2x HDMI 2.0 (mit eARC), 3x USB 2.0, 1x LAN (Ethernet), 1x Optischer Digitalausgang (S/PDIF, Lichtwellenleiter), 1x Kopfhörer/Line Out (3.5 mm Klinke), 3x Antenne (2x Satellit, 1x Kabel/terrestrisch), 1x CI-Slot

Für PS5 und Xbox geeignet

Dass OLED die beste Bildqualität vor allem in dunklen Räumen bietet, ist hinlänglich bekannt. Nirgends sonst gibt es so starke Kontraste und so intensives schwarz. Um sich zum Spielen mit PS5 und Xbox zu eignen, bedarf es aber etwas mehr als „nur“ einer gute Bildqualität.

Damit ihr die volle Power eurer Konsole entfesseln könnt, braucht ihr auch eine hohe maximale Bildwiederholrate und die passenden Anschlüsse. Das angebotene Modell verfügt über beides. Dank 120 Hz und HDMI 2.1-Anschlüssen könnt ihr Gaming in Zukunt mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde bei stabiler 4K-Auflösung genießen.

