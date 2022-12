Tiefstpreis bei MediaMarkt: OLED TV mit HDMI 2.1 und 120 Hz jetzt im Angebot

Bei MediaMarkt und Saturn bekommt ihr gerade einen tollen OLED TV von Philips im Angebot. Perfekt für PS5 dank HDMI 2.1 und 120 Hz.

Nach dem Fest ist vor dem Sale und für Fernseher gilt das traditionell ganz besonders. Nach Weihnachten gibt es regelmäßig günstige Angebote, weil die Anbieter ihre Lager leeren möchten, bevor die neuen Modelle eintreffen. Dieses Jahr könnt ihr ihr euch bei MediaMarkt und Saturn den Philips 65OLED856 zum Tiefstpreis sichern.

MediaMarkt: OLED TV im Tiefstpreis-Angebot

Tolle Ausstattung: Der OLED TV von Philips bietet so ziemlich alles, was Film-, Serien- und Gaming-Fans von einem Fernseher wollen. Durch die überlegene OLED-Technologie bekommt ihr hier erstklassige Bildqualität mit atemberaubenden Kontrasten und tiefen Schwarztönen. Das Lichtsystem Ambilight rundet den starken Eindruck hervorragend ab.

Damit ihr auch mit der PS5 oder der Xbox Series X/S das Maximum herausholen könnt, bietet das TV-Gerät zwei HDMI 2.1-Anschlüsse und eine Bildwiederholrate von 120 Hz. Das ist nötig um Spiele auf den neuen Konsolen in 4K mit bis zu 120 fps auszugeben. Da kommt richtiges Next-Gen-Feeling auf!

Gutes Angebot: Bei MediaMarkt wird der Philips 65OLED856 aktuell für nur 1499€ angeboten. Der Versand ist außerdem kostenlos. Die UVP des Modells liegt derweil bei 3349 Euro, der Rabatt beträgt also starke 55%.

Tiefstpreis: Günstiger war der OLED TV bisher noch nie. Der “normale” Preis lag in den vergangenen Monaten bei 1699 Euro. So günstig wie jetzt war er nur für drei kurze Zeiträume, unter anderem am Black Friday. (Quelle: geizhals.de)

Schnappt euch jetzt den Philips OLED856 im Angebot!

Die wichtigsten Spezifikationen auf einen Blick:

Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) 164 cm / 65 Zoll Bildschirmauflösung 3.840 x 2.160 Pixel Bildwiederholfrequenz 120 Hz Bildverbesserungssystem Ultra Resolution, Wide Color Gamut 99% DCI/P3,

Perfect Natural Motion, K.I.-Bildqualitätsmodus,

CalMAN-fähig, ISFFarbmanagement,

Micro Dimming Perfect Bildverhältnis 16:9 HDR HDR10+, Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG) Anschlüsse 2x HDMI 2.1 (eARC, HDCP 2.3), 2x HDMI 2.0 (HDCP 2.3),

1x Component Video

Saturn bietet den selben Preis wie das Schwesterunternehmen MediaMarkt:

