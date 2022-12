Amazon: Xbox Elite Series 2 Wireless Controller jetzt wieder günstig im Angebot

Sichert euch jetzt bei Amazon den Xbox Elite Series 2 Wireless günstig im Angebot. Der Pro-Controller bietet viele starke Features.

Mit dem Xbox Elite Series 2 Wireless bietet Microsoft einen erstklassigen Pro-Controller mit Paddles auf der Rückseite, austauschbaren Sticks und Steuerkreuzen und vielen weiteren Individualisierungsoptionen. Perfekt für Gaming mit der Xbox Series X/S oder dem PC und aktuell bei Amazon endlich wieder günstig zu haben.

Amazon: Xbox Elite Series 2 Wireless im Angebot

Das kann der Pro-Controller: Der Xbox Elite Series 2 Wireless ist die Weiterentwicklung des klassischen Xbox-Gamepads. Er wurde besonders robust und langlebig gebaut und ist für passionierte Gamer designt. Die Griffe sind mit einem rutschfesten Gummi verstärkt, außerdem sind an der Rückseite anpassbare Paddles angebracht. Diese helfen etwa bei Shootern, wenn ihr Aktionen wie Springen oder Sliden darauf legt.

Dem Set liegen außerdem verschiedene Sticks und Steuerkreuze bei, sodass ihr den Controller ganz nach euren Wünschen einstellen könnt. Ein aufladbarer Akku gehört ebenfalls dazu.

Das Angebot: Bei Amazon bekommt ihr den Xbox Elite Series 2 Wireless aktuell für nur 134,99€. Die UVP liegt bei 179,99 Euro. Der Versand ist gratis.

Lange nicht mehr so günstig: Seit Anfang Oktober war der Controller nicht mehr so günstig im Angebot zu haben. Amazon ist auch der einzige Anbieter, der aktuell einen so guten Preis bietet, bei anderen Händlern zahlt ihr mit Versand zur Zeit mindestens 153,47 Euro. (Quelle: geizhals.de)

Neben dem Controller gehören folgende Bestandteile zum Paket:

USB-C-Kabel

Ladestation

Travel Case

6 Thumbsticks, 4 Paddles & 2 Steuerkreuze

Werkzeug zum Einstellen der Thumbsticks

