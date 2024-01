2024 beginnt mit einem Hammer-Deal: Diesen OLED-TV mit High-End-Features gibt’s jetzt bei Amazon mit über 700€ Rabatt im Angebot

Das neue Jahr ist da und beschert euch direkt einen echten Top-Deal. Bei Amazon ist jetzt ein OLED-TV von Sony supergünstig im Angebot.

Es handelt sich dabei um den Sony A80L in der Ausführung mit 55 Zoll aus dem Produktjahr 2023. Der Smart-TV bietet von 4K über HDR bis hin zu 120Hz und HDMI 2.1 so ziemlich alle Features, die ihr euch von einem aktuellen Fernseher wünschen könnt. Bei Amazon spart ihr gerade über 700€!

Das ist das Angebot: Mit dem Sony A80L bekommt ihr gerade einen erstklassigen OLED-TV zum Schnäppchenpreis. Bei Amazon kostet das Modell mit 55 Zoll aktuell nur noch 1555€. Der Versand ist gratis.

Die UVP des Fernsehers liegt derweil bei 2299€. Im Vergleich dazu spart ihr also satte 32% oder 744€. So günstig wie bei Amazon gibt’s den Smart-TV aktuell nirgends!

Die wichtigsten Spezifikationen auf einen Blick:

Bei MediaMarkt und Saturn bekommt ihr den Fernseher gerade übrigens zum selben Top-Preis. Hier kommen allerdings noch Versandkosten hinzu.

Der Sony A80L ist bei der Ausstattung knapp unter dem A90K und dem A95L angesiedelt, gehört aber trotzdem zur absoluten Spitzengruppe. Das OLED-Panel sorgt für atemberaubende Bilder mit tiefem Schwarz und hohem Kontrast. Dank 120Hz und HDMI 2.1 macht auch das Zocken mit der PS5 oder Xbox Series X/S richtig Laune. Gerade die PlayStation-Konsole profitiert von einigen exklusiven Features, die Sony nur in den eigenen TV-Modellen verbaut.

Auch die Hardware-Experten von rtings.com haben sich den OLED-TV genauer angeschaut. Bei ihrem Test aus dem Juli 2023 ziehen sie folgendes Fazit:

Insgesamt ist der Sony A80L ein ausgezeichneter Fernseher. Seine HDR-Spitzenhelligkeit ist gut, sodass Filme in einem dunklen Raum gut zur Geltung kommen. Die SDR-Helligkeit ist etwas weniger beeindruckend, aber der Fernseher gleicht das mit einer fantastischen Reflexionsfähigkeit aus, sodass der Fernseher beim Ansehen von Fernsehsendungen und Sport in einem hellen Raum großartig aussieht. Wie alle OLED-Fernseher zeichnet sich auch dieser TV durch eine extrem geringe Eingabeverzögerung und eine nahezu sofortige Reaktionszeit aus. Leider nimmt die HDR-Helligkeit des Fernsehers im Spielemodus ab, daher solltet ihr HDR-Spiele in einem dunklen Raum spielen, um die beste visuelle Wirkung zu erzielen. Die gleichen großartigen Gaming-Funktionen machen ihn auch zu einer guten Wahl als PC-Monitor, obwohl wie bei allen OLEDs die Gefahr von Burn-In besteht. Alles in allem ist er ein erstaunlicher Fernseher.