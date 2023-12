WQHD und mehr als 144Hz: Dieser Gaming-Monitor mit 27 Zoll ist bei Amazon gerade um ein knappes Drittel reduziert – Tiefstpreis!

Bei Amazon ist jetzt ein toller Gaming-Monitor mit 27 Zoll und WQHD von MSI stark reduziert im Angebot. So günstig war der noch nie!

Das Modell punktet mit blitzschnellen 165Hz Bildwiederholrate, einem großen Farbumfang und praktischen Gaming-Features. Bei Amazon zahlt ihr zurzeit nur 329€ inklusive Versand. Da das Angebot befristet ist, solltet ihr möglichst schnell zuschlagen, falls ihr euch dafür interessiert.

Amazon: WQHD Gaming-Monitor mit 27 Zoll im Angebot

Top-Deal: Das Angebot kann sich wirklich sehen lassen. Der Monitor ist mit einer UVP in Höhe von 499€ ausgezeichnet. Der aktuelle Rabatt beläuft sich also auf starke 34%. Ein Blick auf den Preisvergleich (via geizhals.de) zeigt außerdem, dass das Modell noch nie so günstig war wie jetzt. Der bisher beste Preis lag bei 339€, stammt aber auch aus dem September 2021.

Gut ausgestattet: Der Gaming-Monitor von MSI bietet eine ganze Reihe von Eigenschaften, die ihn zu einem attraktiven Gesamtpaket in dieser Preisklasse machen. Mit 27 Zoll ist das IPS-Panel angenehm groß, sodass sich die WQHD-Auflösung auch wirklich bezahlt macht. Dank 165Hz Bildwiederholrate und G-Sync-Kompatibilität könnt ihr euch zudem auf extrem flüssige Bilder einstellen. Die Reaktionszeit ist obendrein besonders kurz, eure Eingaben werden also nahezu direkt übertragen.

Auch bei der Bildqualität kann der Monitor auf ganzer Linie überzeugen. Laut den Experten von tomshardware.com ist der Farbumfang sogar der größte, der je von ihnen gemessen wurde!

Pro WQHD & 165Hz

Großer Farbumfang

Starke Preis-Leistung Contra HDR macht wenig Unterschied

Kein HDMI 2.1

Der Vorteil von WQHD: Bei der Wahl der Auflösung gab es lange Zeit vor allem zwei Extreme. Full-HD ist quasi der Einstieg in den HD-Bereich. Preislich gibt es hier die besten Angebote und auch eure Hardware wird nicht zu stark beansprucht. 4K bietet deutlich mehr Details, ist dafür aber auch deutlich teurer und lohnt sich erst ab einer gewissen Größe. Wollt ihr hier hohe FPS herausholen, braucht es meistens auch teure High-End-Hardware.

WQHD ist sowas wie die goldene Mitte zwischen den Polen. Die Auflösung ist merklich höher als bei Full-HD, gleichzeitig sind solche Geräte bedeutend günstiger also 4K-Monitore. Zu guter Letzt ist auch der Hardware-Hunger überschaubar, ihr bekommt also auch mit Mittelklasse-Systemen oft hohe Framerates.

Noch mehr gute Deals und Schnäppchen findet ihr wie immer in unserer Übersicht. Hier zeigen wir euch jeden Tag, wo ihr die besten Preise und spannende Neuerscheinungen findet. Schaut gerne mal vorbei!