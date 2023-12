Einen überwiegend gut ausgestatteten Gaming-Laptop von MSI mit GeForce RTX 4070 gibt es gerade besonders günstig im Angebot bei Alternate.

So gut ist das Angebot: Das MSI Katana 15 mit GeForce RTX 4070 gibt es bei Alternate aktuell im Angebot für nur 1.349 Euro statt 1.699 Euro UVP.

Laut Preisvergleichsseiten gab es die Ausstattungsvariante bisher noch nicht so günstig, wobei andere Händler erst ab 1.349 Euro starten.

Darüber hinaus handelt es sich auch mit um den derzeit am günstigsten gelisteten Laptop mit GeForce RTX 4070 überhaupt.

Das bietet das MSI Katana 15 mit RTX 4070

Das MSI Katana 15 verfügt in der Ausstattungsvariante B12VGK-091 neben der für aktuelle Spiele in Full HD genügend schnellen Nvidia GeForce RTX 4070 über einen Intel Core i7-12650H mit 10 CPU-Kernen (6C+4c und 16 Threads).

Zu den weiteren Eckdaten gehören unter anderem 15,6 Zoll Bildschirmdiagonale (ca. 40 Zentimeter) mit einem matten IPS-Panel in Full HD und 144 Hertz Bildwiederholfrequenz sowie eine beleuchtete Tastatur.

Darüber hinaus gibt es eine schnelle PCIe-SSD mit 512 GB und 16 GB Arbeitsspeicher. Als Betriebssystem ist aber Werk derweil nur das rudimentäre FreeDOS mit an Bord und ein vollwertiges Windows muss noch nachinstalliert werden.

MSI Katana 15 mit RTX 4070 bei Alternate

Gute Rezensionen: Bei Alternate hat das Modell in 39 Rezensionen durchschnittlich 4,8 von 5 Sternen und in den positiven Bewertungen beispielsweise als leistungsstarker Allrounder und Powermaschine bezeichnet. Abstriche gibt es teilweise für das Lüftergeräusch unter Last und die Akkulaufzeit.

