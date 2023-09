Nvidia RTX 4090: Die schnellste 4K Gaming-Grafikkarte ist jetzt so günstig wie die RTX 4080 – Aber ihr müsst euch beeilen

So günstig wie bei diesem Angebot gab es die Nvidia RTX 4090 noch nie. Zum selben Preis wie die RTX 4080 aber mit deutlich mehr Power.

Update: Nur wenige Minuten nach unserer News war die Grafikkarte schon ausverkauft. Kein Wunder bei diesem Angebot. Der nächstbeste Deal für die Nvidia RTX 4090 kommt von Mindfactory. Dort kostet das Custom-Modell von Gainward derzeit 1598€. Also fast 300€ mehr als das Angebot von Cyberport.

Original-Meldung: Wenn ihr auf der Suche nach einer neuen Grafikkarte seid, die eure Spiele in 4K-Auflösung zum Leben erweckt, dann haben wir gute Nachrichten für euch. Die Nvidia RTX 4090, die schnellste und leistungsstärkste Grafikkarte von Nvidia, ist jetzt für nur 1304€ bei Cyberport erhältlich. Das ist der gleiche Preis wie die RTX 4080, die ein Modell darunter liegt. Aber ihr solltet schnell sein, denn dieses Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht.

Was macht die RTX 4090 so besonders?

Die RTX 4090 ist die Flaggschiff-Grafikkarte der Nvidia GeForce RTX 40-Serie, die im Januar 2023 vorgestellt wurde. Sie basiert auf der neuen Ampere-Architektur, die eine verbesserte Leistung, Energieeffizienz und Raytracing-Unterstützung bietet. Die RTX 4090 verfügt über beeindruckende technische Daten, wie zum Beispiel:

24 GB GDDR6X-Speicher mit einer Bandbreite von 864 GB/s

10.496 CUDA-Kerne mit einer Boost-Taktfrequenz von bis zu 1.860 MHz

328 Tensor-Kerne und 82 RT-Kerne für KI-beschleunigtes Rendering und Raytracing

Ein TDP-Wert von 350 Watt und eine empfohlene Systemleistung von mindestens 750 Watt

Ein Kühlkörperdesign mit drei Lüftern und einer RGB-Beleuchtung

Ein HDMI 2.1-Anschluss und drei DisplayPort 1.4a-Anschlüsse für bis zu vier Monitore

Mit diesen Spezifikationen kann die RTX 4090 jedes Spiel in 4K-Auflösung mit hohen bis ultra-hohen Einstellungen flüssig ausführen. Laut verschiedenen Benchmarks kann sie zum Beispiel Cyberpunk 2077 mit Raytracing und DLSS in 4K mit durchschnittlich 60 FPS wiedergeben. Das ist mehr als doppelt so viel wie die RTX 3080 Ti, die im Vergleich nur etwa 28 FPS erreicht.

Die RTX 4090 ist also eine Grafikkarte für Enthusiasten, die das Beste vom Besten wollen und bereit sind, dafür einen hohen Preis zu zahlen. Normalerweise kostet sie etwa 1600€, was sie zu einer der teuersten Grafikkarten auf dem Markt macht. Aber dank des aktuellen Angebots von Cyberport könnt ihr sie jetzt für nur 1304€ bekommen. Das ist ein echtes Schnäppchen für eine solche High-End-Grafikkarte.

