Nvidias neue Mittelklasse-Grafikkarte GeForce RTX 4070 gibt es hier bereits unter UVP

Mit der GeForce RTX 4070 hat Nvidia kürzlich eine neue Grafikkarte für WQHD-Gaming veröffentlicht. Erste Custom-Modelle unterschreiten bereits die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) von 659 Euro.

Hier gibt es sie am günstigsten: Die neue Mittelklasse-Grafikkarte erschien erst diese Woche und laut Preisvergleichsseiten gibt es sie derzeit am günstigsten für 639 Euro zuzüglich 6,99 Euro Versand in Form des Custom-Modells Gainward GeForce RTX 4070 Ghost bei Alternate.

Für 10 Euro mehr gibt es dort auch die OC-Version der Karte mit Werksübertaktung, allerdings ist hier Galaxus mit 652,89 Euro dank Gratisversand derzeit etwas günstiger.

Das aktuell zweitgünstigste Modell in Form der Palit Dual für 639 Euro mit 8,99 Euro Versandkosten gibt es unterdessen am günstigsten bei Mindfactory.

Mit der GIGABYTE Windforce OC gibt es zudem ein weiteres übertaktetes Modell für 649 Euro zuzüglich Versand bei Mindfactory am günstigsten und auch Amazon unterschreitet mit der standardmäßig getakteten MSI Ventus 2X für versandkostenfreie 649 Euro die Nvidia-UVP.

Das bietet die GeForce RTX 4070

Die neue Grafikkarte von Nvidia kommt in Sachen Perfomance in etwa an die ehemalige GeForce RTX 3080 aus der Vorgängergeneration heran und misst sich derzeit mit AMDs Radeon RX 6800 XT und teils auch 6900 XT.

Dabei geht sie überaus energieeffizient zu Werke und bietet mit dem aktuellsten DLSS-Scaling, Frame Generation und besserer Raytracing-Leistung mehr Features.

Sie bietet genügend Rechenleistung für aktuelle Spiele in hohen Grafikeinstellungen in WQHD- und in manchen Fällen auch UHD/4K-Auflösung.

Die derzeit günstigste GeForce RTX 4070 bei Alternate

Im Test: Die Kollegen von Gamestar hatten Nvidias Referenzdesign in Form der Founders Edition auf dem Prüfstand und urteilten wie folgt:

Mit der RTX 4070 liefert Nvidia die erwartete Ergänzung des aktuellen RTX-4000-Portfolios für das Spielen in WQHD. Dabei macht die neue Karte grundsätzlich eine sehr gute Figur, insbesondere mit Blick auf ihren effizienten, leisen Betrieb und den FPS-Boost per Frame Generation – sofern er denn vom Spiel eurer Wahl unterstützt wird. Wem 649 Euro nicht zu viel für eine Grafikkarte sind und wer noch kein flottes Modell der RTX-3000- oder der RX-6000-Generation (oder neuer) besitzt, der kann zuschlagen – oder abwarten, was AMD macht. Gamestar.de

Pro schnell genug für hohe FPS in WQHD bei maximalen Details

hohe Energieeffizienz

auch unter Last leise

unbedenkliche Temperaturen (ca. 66 Grad unter Last)

deutlicher FPS-Boost dank Frame Generation Contra Frame Generation wird bislang nur von wenigen Spielen unterstützt

für 4K bei maximalen Details teils nicht genug Videospeicher

Nvidia-Grafikkarte 2023 kaufen – Welche lohnt sich für mich?

Weitere Angebote

Weitere aktuelle Hardware- und Software-Angebote, bei denen sich ordentlich sparen lässt, finden sich unterdessen auch auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind aktuell zum Beispiel der “MediaMarkt Super Spar Sale” mit einem Acer Gaming-Laptop mit RTX 3060, 144 Hz und 150 Euro Cashback sowie kabelloser 7.1-Sound mit dem Logitech G533 Wireless-Headset mit 44 Prozent Rabatt bei Amazon.