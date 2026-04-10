„Willst du nicht im Team haben“ – NoWay trifft auf Twitch auf einen Ex-Profi in LoL, weiß sofort: Das wird nichts

Der Twitch-Streamer NoWay befindet sich mitten in seiner Jungle-Challenge in League of Legends. Während eines Matches wurde er zufällig mit einem Ex-Profi in die Kluft der Beschwörer geworfen, doch den will NoWay eher nicht im Team haben.

Mit welchem Ex-Profi spielte NoWay? In einem neuen Video auf Youtube spielt NoWay eine erst harmlos wirkende Runde SoloQ in League of Legends. Während der Champion-Auswahl, bei der die Namen der Spieler durch Namen aus dem LoL-Universum ersetzt werden, fiel NoWay eine ungewöhnliche Wahl seines Toplaners auf.

Die erste Befürchtung nach dem gepickten Champ Rammus war, dass es der Ex-Profi TheBausffs sein könnte. Diese Befürchtung wurde bestätigt, nachdem NoWay den Skin für Rammus sah und in den Twitch-Stream von TheBausffs schaute.

Bereits zu diesem Zeitpunkt, also bevor die Runde überhaupt startete, befürchtete NoWay, dass es nichts wird, und sagte: „Nein, das ist auch sein Skin, glaube ich. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Bitte nicht. Oh mein Gott, nein. Hilfe. Oh Gott. Nicht Rammus. Ich mach schon mal ein Red Bull auf für das Game.“

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NoWay ätzt, der Ex-Profi zerstöre viele Matches

Was ist das Problem mit TheBausffs? Während der Runde sagt NoWay, dass es oft frustrierend sei, mit dem Ex-Profi zu spielen. TheBausffs sei es oft egal, was in der SoloQ passiere. Zusätzlich meint NoWay, der Ex-Profi zerstöre mit diesem Verhalten viele Games.

Obwohl TheBausffs ein guter Spieler sei, hat NoWay eine eher negative Meinung zum Ex-Profi: „Du willst ihn einfach nicht im Team haben in SoloQ.“

Am Ende verlor NoWay die Runde und TheBausffs verließ das Match mit 0 Kills und 8 Toden.

Ex-Profi wurde bereits in der Vergangenheit für seine Spielweise gebannt

Was hat es mit den Banns auf sich? TheBausffs spielt oft sehr aggressiv und stirbt des Öfteren, da es zu seiner „Strategie“ gehöre. Besonders für den Haudrauf-Champ Sion ist er bekannt geworden, indem er die Taktik „inting Sion“ etablierte. Dabei stirbt er absichtlich, um die passive Fähigkeit von Sion zu aktivieren, damit er nach dem Tod für einige Zeit weiterkämpfen kann.

Diese Taktik führte bereits im Dezember 2025 dazu, dass der Ex-Profi für kurze Zeit von LoL gebannt wurde, weil er mit Sion in 30 Minuten 17 mal gestorben ist. Und das war nicht das erste Mal. Bereits einige Jahre vorher wurde sein Spielstil von LoL als „intentional feeding“ erkannt, also dem absichtlichen Sterben, um dem Gegner einen Goldvorteil zuzuspielen. Schon im Jahr 2021 wurde er für dieses Verhalten für kurze Zeit gebannt.

Sion ist nicht nur im MOBA ein richtiger Haudrauf-Champ. In der Lore zum Universum von League of Legends hat er ganze Städte zerstört und wurde verbannt. Begraben unter einem riesigen Monument schläft Sion in der Region Noxus. MeinMMO hat euch die 5 stärksten Champs in der Lore von Noxus vorgestellt: Es gibt einen echt üblen Teil in der Welt von LoL – Das sind seine 5 stärksten Champions