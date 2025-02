In LoL geht es in der neuen Season nach Noxus – Das sind die 5 stärksten Champions der Region

League of Legends bietet Unmengen an Hintergrundgeschichten und interessanter Lore. Die neue Season 15 bringt euch in eine Region, die manche schon aus der Netflix-Serie Arcane kennen. MeinMMO stellt euch 5 der stärksten Champions vor.

Der Name der Season „Wilkommen in Noxus“ verrät bereits, wo es thematisch für euch hingeht. Es ist die Heimat der Charaktere Ambessa und der neuen Magierin Mel Medarda aus Arcane. Noxus steht für Macht, Krieg und Stärke und hat eine der gefürchtetsten Armeen der ganzen Welt.

Jeder mit den nötigen Fähigkeiten kann unabhängig von Wohlstand und Familie eine Machtposition einnehmen. Diplomatie wird in den meisten Fällen abgelehnt und die Noxianer lösen Probleme mit Eroberungen und Krieg. Trotz der leistungsorientierten Ideale von Noxus haben große Adelshäuser noch immer beträchtlichen Einfluss.

Wir stellen euch die 5 stärksten Champions aus Noxus vor.

Wie wurde diese Liste erstellt? Diese Liste basiert auf der offiziellen Lore und den Hintergrundgeschichten der verschiedenen Champions. Ihre Stärke im Spiel wurde nicht berücksichtigt.

5. Darius – Die Hand von Noxus

Darius wuchs mit seinem Bruder Draven als Waisen in einer Hafenstadt auf. Beide wurden von einem Kommandanten in die noxianische Armee aufgenommen und erkämpften sich einen hohen Status in diversen Eroberungen und Kriegen.

Darius erntete durch seine Aggression, Disziplin und Standhaftigkeit großen Respekt von der Bevölkerung. Er gewann Kriege gegen zahlenmäßig weit überlegene Gegner und bekam so den Oberbefehl über seine eigene Einheit. Nach einem entscheidenden Sieg wurde Darius von Großgeneral Darkwill zur „Hand von Noxus“ ernannt.

Nach einem jahrelangen Feldzug im eisigen Norden und mehreren Attentatsversuchen auf Darius kam er zurück nach Noxus. Swain hat während Darius’ Abwesenheit den Großgeneral Darkwill gestürzt und ermordet.

Darius wurde als einer der drei neuen Ratsmitglieder eingesetzt, um über Noxus zu herrschen. Durch seine unglaubliche Körperkraft, militärische Geschick und dem eisernen Willen Noxus in ein neues Eroberungszeitalter zu führen, geht Darius in die Geschichte der mächtigsten Champions von Noxus ein.