Twitch-Streamer scheitert mit seinem LoL-Team vor fast 600 000 Zuschauern, bricht jetzt sein Projekt ab

Ein Twitch-Streamer hat sich ein paar andere Spieler geschnappt und das Team Los Ratones in League of Legends gegründet. Zuerst hatte er damit richtig Erfolg, doch jetzt wurde das Projekt abgebrochen.

Was ist Los Ratones? Das Team Los Ratones wurde Ende 2024 vom Twitch-Streamer Caedrel gegründet. Mit dabei sind gleich mehrere bekannte Persönlichkeiten aus der Szene von League of Legends. Zusammen hatten sie ein einfaches Ziel: Wie weit kommen wir als Streamer-Team?

Bereits in ihrem ersten Jahr konnte Los Ratones mehrere Splits ihrer Liga gewinnen. Doch nach diesen Siegen war nicht Schluss und das Team wurde zweimal hintereinander Europameister. Ein letztes Ziel war die LEC, die wichtigste europäische Liga.

Wie sah der LEC-Versuch von Los Ratones aus? Die LEC besteht aus mehreren Teams, die unter dem Namen von Organisationen wie Team Liquid oder G2 Esports spielen. Los Ratones hätte für einen Platz in der Liga satte 20 Millionen zahlen müssen und entschied sich schließlich dagegen.

Mit der LEC Versus 2026 wurde das Format leicht überarbeitet und Los Ratones wurde eingeladen, um gegen die großen LEC-Teams zu spielen. Die 8 obersten Plätze des Turniers dürfen in den Playoffs gegeneinander spielen, um sich schließlich für das Turnier First Stand 2026 zu qualifizieren. Das ist das erste Turnier des Jahres, bei dem alle Regionen von LoL aufeinandertreffen (lol.fandom.com).

Los Ratones hätte es vor fast 600.000 Zuschauern schaffen können

Wie ist Los Ratones gescheitert? Die ersten Matches vom LEC Versus 2026 verlor Los Ratones, konnte sich jedoch wieder fangen und einige Erfolge feiern.

Das letzte Match fand am 08. Februar 2026 gegen Team Vitality statt, bei dem es regelrecht um die Zukunft von Los Ratones ging. Sollten sie gewinnen, sind sie auf dem dritten Platz und erreichen die Playoffs. Sollten sie jedoch verlieren, landet das Team auf dem neunten Platz und scheidet aus. Insgesamt schauten fast 600.000 Zuschauer das Match zwischen den beiden Teams (escharts.com).

Letztendlich verlor Los Ratones und beendete die LEC-Reise auf dem neunten Platz. Kurze Zeit später veröffentlichte der Gründer von Los Ratones, Caedrel, ein Youtube-Video, in dem er über das Ende seines Teams sprach.

Warum wurde Los Ratones aufgelöst? Laut sheepesports.com habe Caedrel bereits Ende 2025 verkündet, dass sein Team nach der LEC Versus 2026 nicht an ihrer Liga, der NCL, teilnehmen werde. Die letzte Chance wolle das Team noch wahrnehmen, doch danach gab es keinen Plan für die Zukunft.

Wird Los Ratones in Zukunft wieder spielen? Sehr wahrscheinlich nicht. Caedrel sagt deutlich, das Team sei nur ein richtiges Team, wenn jeder der Spieler dabei ist. Der Toplaner und Twitch-Streamer TheBausffs verkündete bereits, dass er nicht mehr als LoL-Profi tätig sein möchte (via escorenews.com).

Auch beim Event von Red Bull, der League Of Its Own, konnte Los Ratones bereits 2-mal gewinnen. Beim dritten Event im Jahr 2025 sind sie leider nur Zweiter geworden. Dafür haben sie jetzt eine 100 % Winrate gegen T1, das wohl beste Team in League of Legends, in dem auch Faker spielt: T1 verliert gegen LoL-Team eines Twitch-Streamers in Deutschland, haben dabei den größten Spaß ihres Lebens