Twitch-Streamer scheitert mit seinem LoL-Team vor fast 600 000 Zuschauern, bricht jetzt sein Projekt ab

E-SportNews
2 Min. Nico Scheibel 0 Kommentare Lesezeichen
Twitch-Streamer scheitert mit seinem LoL-Team vor fast 600 000 Zuschauern, bricht jetzt sein Projekt ab

Ein Twitch-Streamer hat sich ein paar andere Spieler geschnappt und das Team Los Ratones in League of Legends gegründet. Zuerst hatte er damit richtig Erfolg, doch jetzt wurde das Projekt abgebrochen.

Was ist Los Ratones? Das Team Los Ratones wurde Ende 2024 vom Twitch-Streamer Caedrel gegründet. Mit dabei sind gleich mehrere bekannte Persönlichkeiten aus der Szene von League of Legends. Zusammen hatten sie ein einfaches Ziel: Wie weit kommen wir als Streamer-Team?

Bereits in ihrem ersten Jahr konnte Los Ratones mehrere Splits ihrer Liga gewinnen. Doch nach diesen Siegen war nicht Schluss und das Team wurde zweimal hintereinander Europameister. Ein letztes Ziel war die LEC, die wichtigste europäische Liga.

Wie sah der LEC-Versuch von Los Ratones aus? Die LEC besteht aus mehreren Teams, die unter dem Namen von Organisationen wie Team Liquid oder G2 Esports spielen. Los Ratones hätte für einen Platz in der Liga satte 20 Millionen zahlen müssen und entschied sich schließlich dagegen.

League of Legends zeigt neuen Trailer zu Season 1 aus 2026
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Turtle Burst II Pro im Test: Erfahrt in 3 Minuten, ob sich die Maus für euch lohnt Neues Quatsch-Spiel verkauft 500.000 Kopien auf Steam, sorgt für Chaos bei euren Freunden Kommendes Rollenspiel für Steam erinnert an Game of Thrones, aber ihr seid der Drache Ein einziger Satz im Trailer zur neuen Staffel Scrubs macht mir Hoffnung, dass sie die Fehler der letzten Staffel nicht wiederholen Das beste Diablo schafft es mit einem Shadowdrop, dass ich nach 4 Jahren Pause sofort den Download starte Vergesst die neue Klasse – Ein unscheinbares Feature ist nach 26 Jahren das wahre Highlight in Diablo 2 Action-RPG aus Deutschland bekommt aus dem Nichts ein 20GB großes Update, doch am neuen Gebiet beiße ich mir die Zähne aus Spieler aus Helldivers 2 versagen, weil sie einen Fehler seit Jahren wiederholen, Entwickler helfen mit simplem Profi-Tipp WoW: Hexenmeister darf nie wieder einloggen, verliert sonst einzigartigen Begleiter Overwatch: Season 1 startet heute – Alle wichtigen Infos zum Release und dem Server-Status Einer der meistgehassten Charaktere aus One Piece wird in Staffel 2 auf Netflix plötzlich angeschmachtet Sauercrowd hat jetzt so viele Spieler auf Stufe 60, dass die Gilde ihr Ziel in WoW Hardcore gleich doppelt erreichen könnte

Mit der LEC Versus 2026 wurde das Format leicht überarbeitet und Los Ratones wurde eingeladen, um gegen die großen LEC-Teams zu spielen. Die 8 obersten Plätze des Turniers dürfen in den Playoffs gegeneinander spielen, um sich schließlich für das Turnier First Stand 2026 zu qualifizieren. Das ist das erste Turnier des Jahres, bei dem alle Regionen von LoL aufeinandertreffen (lol.fandom.com).

Los Ratones hätte es vor fast 600.000 Zuschauern schaffen können

Wie ist Los Ratones gescheitert? Die ersten Matches vom LEC Versus 2026 verlor Los Ratones, konnte sich jedoch wieder fangen und einige Erfolge feiern.

Das letzte Match fand am 08. Februar 2026 gegen Team Vitality statt, bei dem es regelrecht um die Zukunft von Los Ratones ging. Sollten sie gewinnen, sind sie auf dem dritten Platz und erreichen die Playoffs. Sollten sie jedoch verlieren, landet das Team auf dem neunten Platz und scheidet aus. Insgesamt schauten fast 600.000 Zuschauer das Match zwischen den beiden Teams (escharts.com).

Letztendlich verlor Los Ratones und beendete die LEC-Reise auf dem neunten Platz. Kurze Zeit später veröffentlichte der Gründer von Los Ratones, Caedrel, ein Youtube-Video, in dem er über das Ende seines Teams sprach.

Mehr zu League of Legends
Sauercrowd und WoW Classic haben NoWay verändert, der Twitch-Streamer möchte sogar mit LoL aufhören
von Nico Scheibel
Neuer besonderer LoL-Skin kostet bis zu 245 Euro, frustriert Spieler, weil er so schön ist
von Nico Scheibel
Riot nerft ausgerechnet einen der schlechtesten Champs in LoL, verpasst ihr 28 Änderungen
von Nico Scheibel

Warum wurde Los Ratones aufgelöst? Laut sheepesports.com habe Caedrel bereits Ende 2025 verkündet, dass sein Team nach der LEC Versus 2026 nicht an ihrer Liga, der NCL, teilnehmen werde. Die letzte Chance wolle das Team noch wahrnehmen, doch danach gab es keinen Plan für die Zukunft.

Wird Los Ratones in Zukunft wieder spielen? Sehr wahrscheinlich nicht. Caedrel sagt deutlich, das Team sei nur ein richtiges Team, wenn jeder der Spieler dabei ist. Der Toplaner und Twitch-Streamer TheBausffs verkündete bereits, dass er nicht mehr als LoL-Profi tätig sein möchte (via escorenews.com).

Auch beim Event von Red Bull, der League Of Its Own, konnte Los Ratones bereits 2-mal gewinnen. Beim dritten Event im Jahr 2025 sind sie leider nur Zweiter geworden. Dafür haben sie jetzt eine 100 % Winrate gegen T1, das wohl beste Team in League of Legends, in dem auch Faker spielt: T1 verliert gegen LoL-Team eines Twitch-Streamers in Deutschland, haben dabei den größten Spaß ihres Lebens

Quelle(n): youtube.com
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren

Sauercrowd und WoW Classic haben NoWay verändert, der Twitch-Streamer möchte sogar mit LoL aufhören

Neuer besonderer LoL-Skin kostet bis zu 245 Euro, frustriert Spieler, weil er so schön ist

Riot nerft ausgerechnet einen der schlechtesten Champs in LoL, verpasst ihr 28 Änderungen

Spieler sind vom Matchmaking in LoL frustriert, jetzt kündigt Entwickler Änderungen an, will Leute bestrafen, die am liebsten zu zweit spielen

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx