Twitch-Streamer gewinnt mit seinem LoL-Team 2-Mal die EM, trotzdem dürfen sie nicht bei den Großen mitspielen

Die Frühlings-EM in League of Legends fand am 21. Juni 2025 ihr Ende und hat das Team von Twitch-Streamer Caedrel zum zweiten Mal in Folge zum Sieger gekrönt. Nach diesen Erfolgen darf sein Team jedoch trotzdem nicht in der LEC mitspielen.

Um welches Team geht es? Im November 2024 gründete der Twitch-Streamer Caedrel das LoL-Team Los Ratones. Bereits in ihrer ersten EM im März 2025 (via lol.fandom.com) zeigte Los Ratones was sie draufhaben und gewannen das Turnier mit einem 3 zu 0 Finale. Im Juni 2025 folgte dann die Frühlings-EM (via lol.fandom.com) in der Los Ratones erneut dominierte und das Finale wieder einmal ungeschlagen für sich entscheiden konnte.

Warum darf Los Ratones nicht bei den Großen mitspielen? Die EM von League of Legends ist ein sogenanntes Tier-2-Turnier. Das Tier beschreibt, wie gut die jeweiligen Teams und ihre Spieler sind. Ein Tier-1-Turnier wäre die LEC in Europa oder das größte LoL-Turnier der Welt, die Worlds.

Um bei der LEC mitzuspielen, benötigt das Team einen offiziellen Platz. Diese Plätze kann man nicht erspielen, sondern nur bekommen, wenn ein Millionenbetrag gezahlt wird. Im Falle von Los Ratones erzählte Gründer und Coach Caedrel, dass er 20 Millionen Euro hinlegen müsste, um sein Team in die LEC zu bringen. In einem Interview sprach Caedrel (via esports-news.co.uk) über das System hinter der LEC und den Plätzen für die Teams:

„Das Problem, das wir jetzt haben, ist: Wir spielen Best-of-Ones in der NLC, gehen dann zu den EU Masters, gewinnen und das war’s. Das ist die Decke. Und aktuell stoßen wir immer wieder gegen genau diese Decke, weil alles darüber franchised ist und sich nur ums Business dreht. Es geht nur noch um Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit. Es gibt keine Turniere, keine Drittanbieter-Wettbewerbe, keine Qualifier, nichts.“

Los Ratones hat wenige Möglichkeiten an die Spitze zu kommen

Welche Wege gibt es für Los Ratones in die LEC? Der schnellste Weg, um in die LEC zu kommen ist einfach das Geld zu bezahlen. Diese Möglichkeit steht für Caedrel jedoch nicht zur Auswahl, da sich die 20 Millionen Euro finanziell nicht lohnen würden.

Ein weiterer Weg wäre, dass Los Ratones von einem großen Team oder Organisation unter Vertrag genommen wird, um somit einen Platz in der LEC zu bekommen. Caedrel äußerte sich zu beiden Wegen in dem Interview mit Esports News UK:

Das sind also die einzigen Optionen, die wir haben: Hier sitzen und immer wieder gegen diese verdammte Decke stoßen außer A) man zieht 20 Millionen aus dem Arsch und spült sie direkt die Toilette runter oder B) eine großzügige Hand reicht uns runter und sagt: Gebt uns eure Marke.

