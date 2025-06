Schaut euch hier den Teaser zur 2. Staffel von One Piece auf Netflix an.

Neues Zombie-Game sieht aus wie das Survival-Spiel, das sich alle von The Day Before erhofften – und es ist von bekannten Entwicklern

One Piece auf Netflix enthüllt endlich 2 große Geheimnisse, zeigt uns Chopper und das Releasejahr: „Er ist so süß und liebenswert“

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Wie geht es für Los Ratones weiter? Durch den Sieg der NLC konnte sich Los Ratones einen Platz bei den EMEA Masters 2025 sichern. Das ist quasi die EM von LoL, in der mehrere europäische Teams aufeinandertreffen. Wie es nach 2025 weitergeht, weiß Caedrel aber selbst noch nicht: Twitch-Streamer gründet sein eigenes Team in LoL, gewinnt direkt die EM – Doch um weiterzukommen bräuchte er 20 Millionen Euro

Neues Top-Team in LoL überrollt die LCK, kratzt am legendären Rekord von Faker

In der Losers Bracket kämpfte sich Los Ratones in 3 Spielen 3:0 zurück und qualifizierte sich für das Finale gegen NORD. Schon bei den NCL 2025 Winter Playoffs trafen die Teams aufeinander und Los Ratones gewann 3:0.

Wie verliefen die NCL 2025 Spring Playoffs für beide Teams? Schon in der zweiten Begegnung der Saison trafen Los Ratones und NORD aufeinander. Im Viertelfinale konnte NORD 2:0 gegen Los Ratones gewinnen, die sich dann in der Losers Bracket behaupten mussten. Im Halbfinale besiegte NORD The Rudy Sack und stand im Finale.

Spieler warten seit Jahren auf einen Skin in LoL – Jetzt ist er da, aber an ihm baumelt ein riesiges Preisschild

Ein Champion in LoL wollte nur seine Ehefrau retten, löste stattdessen eine der schlimmsten Katastrophen in Runeterra aus

Wer sind die beiden Teams? Die NCL ist eine Regionalliga in League of Legends, die aus Teams skandinavischer und britischer Länder besteht. Eigentlich ist sie recht unbedeutend gewesen, doch seit das Team Los Ratones existiert, wird sie von vielen Fans geschaut. Los Ratones wurde vom Streamer Caedrel gegründet und besteht aus Solo-Queue Streamern oder ehemaligen Profis.

In League of Legends fand das Finale der Spring Playoffs 2025 der Liga NCL statt. Es trafen erneut 2 bekannte Teams aufeinander. NORD musste gegen Los Ratones spielen, um sich für die EM zu qualifizieren. Trotz eines klaren 3:0 feiern die Fans die spannenden Matches.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to