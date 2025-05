Eines der wichtigsten Items in LoL hätte es wohl nie gegeben, wenn Riot vor 15 Jahren ein langweiliges Match ausgelassen hätte

League of Legends gibt es schon seit über 15 Jahren und in dieser Zeit hat sich einiges verändert. Ohne einige Items, Champions oder Mechaniken, kann man sich das Spiel gar nicht mehr vorstellen. Ein YouTuber zeigt, wie ein altes Match für eines der wichtigsten Items im Spiel verantwortlich ist.

Um welches Item geht es? Die Ionischen Stiefel der Deutlichkeit (Ionian Boots of Ludcidity) gibt es seit dem 4. Januar 2011. Als Item werden sie bis heute von unzähligen Spielern gespielt, weil sie von vielen Champions gebaut werden können, völlig egal, welche Rolle oder Lane sie spielen.

Die 10 % Abklingzeitverringerung, die man dadurch bekommt, sind für viele Champions vor allem im Early Game ziemlich stark und auch erschwinglich. Doch sie wurden nicht einfach hinzugefügt, ein Team verdiente sich in einem Community-Event, dass sie überhaupt ins Spiel kommen.

Ein langweiliges Match, das League of Legends verändert hat

Was war das für ein Match? In einem YouTube-Video von Myth – League of Legends erzählt der Creator die Geschichte eines offiziellen Show-Matches, das 2010 stattgefunden hat. Das war aber nicht nur ein einfaches Match, es war mit der Lore verbunden. Im Vordergrund stand die Invasion von Noxus in Ionia.

Riot suchte sich 10 Champions für jede Seite aus, einer wurde jeweils gebannt und am Ende spielte man 5 gegen 5 mit thematisch passenden Champions. Das Match wurde von David Turley, den man als Phreak kennt, kommentiert, aber immer auf die Lore bezogen. Im Vergleich zu heutigen Events wirkte es weniger professionell. Es gab Ton- und Stream-Probleme und man sah stellenweise auch Desktop-Nachrichten von Phreak.

Das Match an sich war recht langweilig. Udyr, der von GuardsmanBob gespielt wurde, konnte sich früh einen Kill sichern und durch das Item Innervating Locket, das kurz danach wieder entfernt wurde und nur in Event-Modi zurückkehrte, wurde er zu einer unaufhaltsamen Gewalt. Quasi im Alleingang konnte er das gegnerische Team besiegen.

Auch wenn das Spiel recht einseitig verlief, lohnt sich trotzdem ein Blick in das Match, denn damals war die Meta noch ganz anders als heute.

Das ganze Match könnt ihr euch immer noch auf YouTube anschauen:

Einfluss auf die Lore und auf den Itempool

Welchen Einfluss hatte das Match auf League of Legends? Zum einen verfestigte sich dieses Match in der Lore von League of Legends. Der Sieg von Ionia wurde in der Lore durch die Befreiung dreier Provinzen repräsentiert. Wobei man hier auch sagen muss, dass sich die Lore in den folgenden Jahren noch einmal stark veränderte.

Zum anderen durfte das Sieger-Team zwischen zwei Items abstimmen. Das Item, das gewinnt, kam ins Spiel. Hierbei wurde für die Ionischen Stiefel der Deutlichkeit abgestimmt, die bis heute im Spiel sind. Das andere Item soll ein Starteritem für Magier gewesen sein, das Zaubervampir als Stat geben sollte (via League of Legends Wiki).

Diese Schuhe zeigen, dass einige Sachen trotz großer Veränderung auch bis heute noch im Spiel vorhanden sind. Diese Art von Events gibt es heutzutage aber leider nicht mehr.