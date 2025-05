Spieler finden einen fiesen Weg, im neuen Modus von LoL zu gewinnen, Entwickler meinen: Habt Spaß damit, solange es noch geht

Total War: Warhammer 3 geht gegen dumme KI-Gegner vor, will verhindern, dass ihr in sinnlose Kriege geratet

Außerdem ist Brawl ein Fun-Mode. Es geht hier nicht um Ränge und die Matches sind recht schnell vorbei. So etwas bietet sich natürlich an, um den Spielern mehr Freiraum für Experimente zu geben. Auch ein anderes Minispiel von LoL kam gut an: LoL bringt ein neues Minispiel im Stile eines Steam-Hits, aber um alles freizuschalten, müsst ihr das echte League of Legends spielen

Wie reagiert Riot? Was nach einem fiesen Exploit klingt, scheint für Riot kein Problem zu sein. Unter dem Reddit-Threat meldet sich auch Riot Phlox zu Wort. Er ist der Design-Lead des Modes-Teams, kümmert sich also um die verschiedenen Fun-Modes. Er sagt zur Strategie:

Da man nicht aufgeben kann, muss der Gegner in die Basis rennen und sich erledigen lassen, oder man lässt die Minions einfach in sein Tor laufen. Der Reddit-Nutzer betont aber, dass man mehrere Versuche brauchte, bis die Taktik klappte. Somit kann man davon ausgehen, dass man Glück mit dem gegnerischen Team haben muss, damit das funktioniert.

Das schaffte man auch. Man erledigte durch die richtige Championwahl die Minions aus der Basis heraus. So kann man nicht gewinnen, solange der Gegner die eigenen Minions erledigt, aber der Gegner kann das andere Team nicht töten, somit ist man in einer Patt-Situation. Punkte durch das Erledigen von Minions sind nämlich begrenzt.

Was hat der Spieler getan? In Brawl geht es darum, die Punkte des gegnerischen Teams auf 0 zusetzen. Das geht entweder durch Kills, oder durch Minions, die das gegnerische Tor passieren. Wie ein User auf Reddit beschreibt, hat er sich mit seinem Team vor allem die Minions zunutze gemacht. Er wollte gewinnen, ohne mit dem anderen Team zu interagieren.

