LoL baut ein neues Spiel im Launcher ein, aber für Fortschritt müsst ihr trotzdem League of Legends spielen

League of Legends hat gerne mal kleine Spielereien im Launcher, die zu bestimmten Events implementiert werden. Jetzt geht Riot einen Schritt weiter und bringt mit dem letzten Patch sogar ein Roguelike. Doch wer nur das neue Minispiel zocken will, wird schnell enttäuscht.

Was ist das für ein Spiel? Seit dem letzten Patch gibt es im LoL-Launcher das Spiel The Demon Hand. Das ist automatisch drin, ihr müsst dafür nur den neuesten Patch installiert haben. Das Spiel erinnert in seiner Struktur an Spiele wie Balatro oder Inscryption.

In The Demon Hand müsst ihr pro Runde eine Gegnerkarte besiegen, indem ihr Karten kombiniert, sie spielt und mit gewissen passiven Fähigkeiten verbessert. Das erinnert an Balatro und die Joker. Viele Spieler scheinen damit auch Spaß zu haben, doch wer weiterkommen will, muss das normale League of Legends spielen.

Wollt ihr mehr Schwierigkeitsgrade, müsst ihr euch in den Multiplayer von LoL stürzen

Wie funktioniert die Progression im Spiel? Grundsätzlich ist das Spiel rundenbasiert, eben wie klassische Roguelikes. Wollt ihr neben dem einfachen Schwierigkeitsgrad weitere freischalten, dann müsst ihr aber die normalen LoL-Modi spielen. Mit 8 beziehungsweise 16 sogenannten Siegeln schaltet ihr die zwei höheren Schwierigkeitsgrade frei.

Wie Gamesradar berichtet, scheinen diese Siegel aber nicht fest nach einer bestimmten Match-Anzahl zu droppen. Das ist auch einer der Kritikpunkte der Community, die den Modus an sich aber ziemlich gut findet.

Was sagt die Community zu The Demon Hand? In einem Reddit-Thread mit aktuell über 1.200 Upvotes und über 200 Kommentaren (Stand: 21. März 2025, 10:20) diskutieren die Spieler über den neuen Spielmodus. Der kommt grundsätzlich gut an, auch wenn es 2 größere Kritikpunkte gibt.

bobanobahoba (via Reddit) lobt das Spiel und vergleicht es mit Balatro: Ehrlich gesagt, fängt es einen angemessenen Teil des Spaßes (und vielleicht sogar noch mehr) des Bastelns von Balatro ein, obwohl es nichts von dem Deck-Bau hat.

TheAnnibal (via Reddit) fand seine erste Runde grundsätzlich gut, aber er kritisiert die Performance des Spiels: Ich liebte den ersten Durchlauf, aber es hat SCHWERwiegende Performance-Probleme

Auch Topline1 (via Reddit) mag das Spiel, kritisiert aber die Progression: Leute wie ich, die nur gelegentlich League spielen, können die anderen Modi nicht spielen, weil das Freischalten der Siegel so viele Spiele und Zeit kostet … Das ist das einzig Schlechte an diesem Minispiel.

Allgemein kommt das Spiel wohl gut an, auch wenn es für viele im besten Fall anders hätte implementiert werden können.

Was haltet ihr von The Demon Hand? Habt ihr das Minispiel gespielt und wie gefällt es euch? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Die letzten neuen Modi und Minispiele scheinen gut bei der Community anzukommen. Schon nach Swarm konnte Riot ein positives Fazit ziehen: League of Legends erlebt dank Arena und Schwarm dritten Frühling, ändert seine Strategie für die Zukunft