In einem Turnier in League of Legends treten große deutsche Influencer gegen Profis an, aber sie spielen gar nicht richtig LoL

Abseits der großen Turniere organisieren auch Twitch-Streamer gelegentlich Events in League of Legends. An so einem Projekt arbeitet jetzt der Streamer Autophil, der nicht auf klassisches LoL setzt, sondern auf einen wilderen Modus.

Wer ist Autophil? Phil Ehrlich ist ein deutscher Twitch-Streamer, der sich auf LoL spezialisiert hat. Neben dem Streamen spielt er noch als Jungler für das deutsche Team VININE. Seit 2020 streamt er regelmäßig, fast jeden Tag.

Aktuell organisiert er das von Riot Games unterstützte Turnier Arena Rumble in dem am 29.03.2025 und am 30.03.2025 mehrere Influencer und sogar 4 Zuschauer gegeneinander antreten werden im Modus Arena.

Warum ist Arena kein richtiges LoL? Arena unterscheidet sich stark vom klassischen LoL. Statt großer Strategie mit Objectives wie Drachen oder Türmen geht es hauptsächlich um den Kampf 2 gegen 2 . Dabei können die Augments für großes Chaos sorgen und die Weise beeinflussen, wie man bestimmte Champions spielt.

Das hat natürlich einen Zufallsfaktor, aber das ist auch der Reiz am Modus, der auch Spieler belohnen kann, die vielleicht nicht die Besten im klassischen League of Legends sind.

In einer Pressemeldung wurden MeinMMO weitere Informationen zum Turnier bekannt gegeben.

64 Influencer, darunter ehemalige und noch aktive Profis

Wer ist alles dabei? Auf X.com bestätigte Autophil, dass 64 Content Creator beim Turnier dabei sein werden. Daraus entstehen 32 Teams. Es gibt neben Pokalen auch noch einen Geldpreis für Platz 1 (2.500 €), 2 (1.500 €) und 3 (1000 €). Unter anderem sind folgende Influencer dabei:

Bausffs, den man aktuell vom Team Los Ratones kennt

Broeki

Sola

Krokoboss

Elotrix

Agurin

LPGjustJohnny

TwoStone

PowerofEvil

RvNxMango

Mahluna

Mit dabei sind auch noch 2 Zuschauer-Teams, die sich in einem Community-Qualifier für das Turnier qualifizieren konnten.

Was ist das für ein Turnier? Das Besondere beim Turnier ist, dass nicht das klassische 5-gegen-5 gespielt wird, sondern der temporäre Modus Arena. Bei dem Treten 8 2er-Teams in mehreren Runden gegeneinander an.

Sind die Kandidaten nicht unfair? Mit Bausffs, Agurin und PowerofEvil sind Spieler dabei, die in der Solo-Q richtig stark spielen oder aktuell und in der Vergangenheit im Profi-Bereich gespielt haben. Um das auszubalancieren, gibt es eine Punkte-Regel.

Jedes Team darf nur aus 16 Punkten bestehen, je besser der Rang des Spielers, desto höher die Punktzahl. Challenger wiegen 10 Punkte und dann geht es bei jedem Rang einen Punkt runter.

Wo kann man das Turnier schauen? Sowohl das Halbfinale am 29.03. als auch das Finale am 30.03. wird als Main-Event auf dem Twitch-Kanal von Autophil übertragen. Die einzelnen Twitch-Streamer streamen zusätzlich ihre eigene Gameplay-Sicht.

Falls ihr euch selbst im Arena-Modus austoben wollt, dann könnt ihr das aktuell machen. Bedenkt nur, dass der Modus temporär ist und nicht dauerhaft im Launcher bleibt. MeinMMO-Redakteur hat bereits 2023 erklärt, warum der Modus so gut ist: Ich habe gerade in LoL so viel Spaß wie seit Jahren nicht mehr – Ein neuer Spielmodus ist schuld