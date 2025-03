LoL: Der CEO von Fakers Team überstimmt die Coaches und tauscht 18-jährigen Star-Rookie aus

Bei League of Legends ist das südkoreanische Team T1 der Weltmeister und das populärste Team der Welt, vor allem wegen Superstar Faker. Doch 2025 lief bislang nicht wie gewünscht. Man hat die Start-Aufstellung geändert, um dem 18-jährigen ADC Sin „Smash“ Geum-jae eine Chance zu geben. Jetzt sagt der CEO: Das ist erstmal zu Ende. Dafür überstimmt Joe Marsh sogar die Coaches seines LoL-Teams.

Was ist da bei T1 los? T1 hatte Anfang 2025 ein ungewöhnliches Problem für ein LoL-Team. Man hatte zu viele gute Spieler:

Auf der Rolle des ADC hat T1 mit Smash ein 18-jähriges Supertalent, das im Training offenbar total überzeugt hat und dem die Coaches eine Chance geben wollten.

Man hat aber auch den 23-jährigen Gumaysui im Team: Der ist ein absoluter Fan-Liebling. Mit ihm auf der Botlane ist T1 2-mal Weltmeister geworden. Gumayusi ist für seine Hingabe und Loyalität zu T1 bekannt. Es gab keinen ersichtlichen Grund, den Mann auszutauschen und ein weiteres Stück aus dem legendären 5-Mann-Kader zu entfernen, nachdem man schon Zeus verloren hat.

Die Coaches entschieden, die Trainings-Leistung entscheiden zu lassen und setzten den jungen Smash in der Mehrzahl der Matches ein: Smash spielte 15 Spiele, Gumayusi nur 5.

Rookie spielt stark, aber T1 fliegt früh aus den Playoffs raus

Das war das Resultat: Das Problem war, dass Smash zwar ausgezeichnet spielte und in den Statistiken brillierte, aber der Erfolg von T1 ausblieb. So ist T1 in den Playoffs des LCK Cup 2025 bereits in der ersten Runde gegen den späteren Meister Hanwha Life ausgeschieden, die dann auch noch das Turnier First Stand gewannen.

Und jede Saison, bei der T1 schon so früh ausscheidet, löst bei den erfolgsverwöhnten Fans von T1 eine mittelschwere Identitätskrise aus.

CEO ordnet Änderung der Start-Aufstellung an

Das ist jetzt das Resultat: Der US-amerikanische CEO von T1, Joe Marsh, hat jetzt seine Entscheidung bekanntgegeben (via X):

Er verstehe den Frust darüber, dass sich T1 nicht zu dem „6-Mann-Kader“ geäußert hat. Man diskutiere das Thema sehr stark

Er ordnet jetzt an, dass Gumayusi wieder in die Start-Aufstellung zurückkehrt

Der CEO sagt, er vertraue den Coaches, aber in seiner Verantwortung als CEO glaube er, das sei die beste Entscheidung von T1

Marsh sagt aber: Auch wenn Gumayusi die Saison als Starter beginne, werde er weiter mit Smash konkurrieren. Die Coaches entscheiden dann, wer die Nase vorne hat und der bessere Spieler wird Spieler.

Joe Marsh, ist der US-amerikanische Boss des südkoreanischen Teams T1.

Das steckt dahinter: Es ist schon sehr ungewöhnlich, dass ein CEO so öffentlich sagt: Das ist meine Entscheidung. Ich habe hier eine sportliche Entscheidung getroffen und die Coaches überstimmt, denn eigentlich ist das nicht seine Aufgabe.

Auf Reddit glauben die Fans:

Marsh wolle hier Pluspunkte bei den Fans sammeln

Es sei auch eine wirtschaftliche Entscheidung, denn Gumayusi mit seiner großen Fanbase sei wirtschaftlich wertvoller

Die Formulierung des Statements wird aber allgemein als schwierig empfunden. Es wirke so, als sei das Coaching-Team sehr von Smash überzeugt. Klar ist, dass Gumayusi nun unter besonderem Druck steht und liefern muss: