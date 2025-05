Faker ist eine lebende Legende in League of Legends. Er hat vieles erreicht, von dem andere Profis nur träumen können. Jetzt wiederholte er nach 10 Jahren den größten Erfolg, den man in einem Match von LoL erreichen kann.

Was hat Faker geschafft? Am 08.05.2025 trat das südkoreanische Team T1 in der LCK 2025 auf das Team DRX. In dem Best-of-5 konnte das Team von Faker, das letztes Jahr erneut Weltmeister wurde, dominant gegen ihre Kontrahenten nach 2 Matches gewinnen.

Dabei schaffte Faker auch etwas, das er zuletzt 2015 in einem Profi-Match geschafft hat: Einen Pentakill. Das ist die Bezeichnung, wenn man als einzelner Spieler das gesamte gegnerische Team in kurzer Zeit erledigt. Im Spiel wird das durch den passenden Sound hervorgehoben.

Nach dem Match sprach sein Coach über den Meilenstein und erklärte: Faker kann das ruhig öfter machen.

Der zweite Pentakill seiner Karriere

Wie kam der Pentakill zustande? Im zweiten Match spielte Faker seinen Signature-Champion Ahri auf der Midlane. Bei etwa 25 Minuten kam es zu einem Kampf im Baron-Pit, nachdem DRX begonnen haben, das Objective anzugreifen.

Das ließ T1 aber nicht einfach geschehen. Oner nutzte seine Nocturne-Ultimate und der Supporter Keria griff mit dem Champion Nautilus an. Es entstand ein Teamfight,Faker schnappte sich jeden einzelnen Spieler von DRX und sicherte sich damit denPentakill (via YouTube).

Das ist erst der zweite Pentakill seiner Karriere. Seinen ersten hatte er 2015 in einem Match gegen das Team NaJin (via YouTube). Damals spielte er seinen anderen Signature-Champion LeBlanc.

Zwar sind 2 historisch gesehen nicht viel, Doublelift kommt etwa auf ganze 10, für Fakers Karriere ist das nach dem 5. Weltmeisterschaftstitel aber ein weiterer Meilenstein, vor allem weil meistens ADC-Spieler Pentakills erzielen.

Das findet wohl auch sein Coach, Kim Jeong-soo, der nach dem Match auf den Erfolg reagiert. Er sagte dazu laut evrimagaci.org: Ich hoffe nach dem heutigen Tag, dass ich mehr Pentakills von ihm sehe. Im Zuge dessen lobte er aber auch sein gesamtes Team:

Die Spieler und der Trainerstab sind unglaublich fähig. Ich war während der ersten Runde besorgt, aber jetzt, da wir wieder zusammen sind, glaube ich, dass wir dieses Leistungsniveau halten können. Wir müssen uns weiter mit den Metadaten und den richtigen Strategien beschäftigen.

Obwohl Faker im LoL-E-Sport vergleichsweise alt ist, überrascht er die Zuschauer immer wieder mit enormen Leistungen. Er ist auch einer der großen Gründe, warum das Team so viele Fans hat. Doch die reichen der koranischen Liga wohl nicht: LoL: Das große Duell zwischen Faker und Chovy sahen 2024 2,6 Millionen Menschen – Doch für die Liga bedeutete es Rekord-Verluste