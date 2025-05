HandOfBlood zeigt, wie sein Top-Spieler es vor 8 Jahren geschafft hat, Faker in LoL ins Schwitzen zu bringen

Der Launch-Trailer gibt Einblicke in die neue Season von League of Legends.

Dieses Spiel zeigt, dass man gegen die Besten der Besten gewinnen kann, wenn man versucht, andere Ansätze zu nutzen. Oft sind die Prozesse der aktuellen Meta von den Top-Teams so optimiert, dass man ungewöhnliche Strategien nutzen muss. Das zeigte sich auch 2024: Belgischer Berserker schockt den koreanischen Meister bei der WM in LoL, gibt den Amis ihren Stolz zurück

PowerOfEvil erklärt in der Reaktion, dass das Match ein Herzensbrecher war. Es war erneut knapp, aber mit weniger Kills als vorher. Misfits Gaming spielte schöne Teamfights, vor allem durch 3 Tanks (Sejuani, Cho´Chath und Alistar). Bei circa 27 Minuten greifen sie das gegnerische Team unter dem Turm an.

In der Reaktion erklärt HandOfBlood, wie stark das Team von SKT1 war. Man hatte nicht nur den legendären Faker, sondern mit Peanut auch einen der besten Jungler aller Zeiten. Das erste Match verlief dementsprechend für Misfits nicht so gut.

Um was für ein Match geht es? In einem aktuellen YouTube-Video reagieren PowerOfEvil und HandOfBlood auf die Begegnung zwischen den Koreanern von SK Telecom T1 und dem europäischen Misfits Gaming bei den Worlds 2017. Die beiden Teams trafen im Viertelfinale aufeinander. Schon damals war SKT1 ein großer Favorit, doch Misfits ließ sich nicht unterkriegen.

2017 schaffte er es sogar mit dem Team Misfits Gaming zu den Worlds 2017, zur damaligen Weltmeisterschaft. Dort stellte er sich der großen Legende Faker und zeigte, dass man die Europäer nicht unterschätzen sollte. In einem aktuellen Video schaute er sich die Begegnung zusammen mit HandOfBlood an.

Wer ist PowerOfEvil? Schon seit 2013 ist Tristan Schrage im E-Sport von LoL aktiv und spielte in einigen kleineren Turnieren mit. Mit mehreren Teams erreichte er innerhalb seiner Karriere solide Plätze in diversen Play-offs der LCS.

HandOfBlood versucht sich schon seit Längerem mit einem eigenen Team am E-Sport von League of Legends . Einer seiner größten Stars ist wohl Tristan PowerOfEvil Schrage. Der deutsche Midlaner konnte viel Erfahrung auf den Top-Bühnen sammeln und vor 8 Jahren brachte er sogar die Legende Faker ins Schwitzen.

